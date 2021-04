“Siren”: su Rai4, in prima visione assoluta, la terza e ultima stagione

Da lunedì 12 aprile alle 14.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) arriva in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di “Siren”: un’intera settimana in compagnia dall’affascinante Ryn che condurrà gli spettatori alla scoperta dei segreti delle creature marine di Bristol Cove.

Creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, la serie fantasy-drama “Siren” ha riscosso un enorme successo internazionale ricevendo un grande consenso di pubblico e critica che l’ha promossa tessendone le lodi. “Siren trasforma la tradizione in uno spettacolo unico e ben organizzato che presenta creature mitiche pericolose e violente in una luce sorprendentemente empatica ed eccitante“, come possiamo leggere sull’aggregatore di recensioni professionali Rotten Tomatoes, dove la serie ha ricevuto un eclatante 94% di recensioni positive. Visto il gradimento generale, “Siren” è stata rinnovata per altri dieci episodi conclusivi che porteranno allo scioglimento i numerosi nodi lascati insoluti nella precedente stagione.

Dove eravamo rimasti

Avevamo lasciato i protagonisti alle prese con il drammatico incidente avvenuto all’impianto di trivellazione al largo della cittadina costiera di Bristol Cove. Le conseguenze ambientali sono catastrofiche e anche la vita delle sirene è in pericolo, minata anche dall’assenza della loro guida Ryn, l’unica in grado di ricondurre le creature nelle profondità marine. Nel frattempo, Helen Hawkins – figlia di un umano e una sirena – realizza di non essere più l’ultima della sua specie e deve fare i conti con il passato oscuro del suo popolo. Ma una ulteriore minaccia si staglia sulle sirene: un misterioso organismo governativo sta facendo esperimenti con gli embrioni di Ryn, con l’intenzione di dar vita a una nuova razza di creature ibride.

Il cast: conferme e new entry

Ambientata nella Columbia Britannica, in Canada, la terza stagione di Siren porta nuovamente in scena i protagonisti Alex Roe (La quinta onda e The Ring 3), Fola Evans-Akingbola (Il Trono di Spade, Black Mirror), Ian Verdun (NCIS – Unità anticrimine, Lucifer) e Rena Owen (A.I. – Intelligenza artificiale, Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni); affiancati dalla sirena Ryn interpretata sempre dall’iconica attrice belga Eline Powell (Il Trono di Spade, King Arthur: Il potere della spada). A loro si unisce la new entry Tiffany Lonsdale (Ave, Cesare!, G.I. Joe: La vendetta), che dà corpo a un personaggio tanto affascinante quanto spietato.