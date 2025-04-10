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Sinfonia notturna cortometraggio
CORTI SELEZIONATI RAI CINEMA CHANNEL TSN 2025

Sinfonia notturna

by Redazione Zoom Magazine

Nel bosco di Lenola Gabriele fa un incontro che lo porterà ad un bivio…

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SINFONIA NOTTURNA

Videomessaggio di Francesco e Gianmarco Latilla

SCHEDA

TITOLOSINFONIA NOTTURNA
DURATA14’47’’
DATA DI REALIZZAZIONE2024
REGIAFRANCESCO E GIANMARCO LATILLA
GENEREFIABESCO
PRODUZIONELA CINEARTE PRODUZIONI
PRODUTTOREINDIPENDENTE
NAZIONALITÀ PRODUTTOREITALIANA
REGIONE CORTOMETRAGGIOLAZIO
OPERA PRIMANO
LINGUA ORIGINALEITALIANO
COLORECOLORI
SCENEGGIATURAFRANCESCO E GIANMARCO LATILLA, VALERIO MOLINARO
SOGGETTOFRANCESCO E GIANMARCO LATILLA, VALERIO MOLINARO
TEMATICA DEL CORTOCULTURA DELLA MEMORIA

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