Sinfonia notturna cortometraggio

Nel bosco di Lenola Gabriele fa un incontro che lo porterà ad un bivio…
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“SINFONIA NOTTURNA“
Videomessaggio di Francesco e Gianmarco Latilla
SCHEDA
|TITOLO
|SINFONIA NOTTURNA
|DURATA
|14’47’’
|DATA DI REALIZZAZIONE
|2024
|REGIA
|FRANCESCO E GIANMARCO LATILLA
|GENERE
|FIABESCO
|PRODUZIONE
|LA CINEARTE PRODUZIONI
|PRODUTTORE
|INDIPENDENTE
|NAZIONALITÀ PRODUTTORE
|ITALIANA
|REGIONE CORTOMETRAGGIO
|LAZIO
|OPERA PRIMA
|NO
|LINGUA ORIGINALE
|ITALIANO
|COLORE
|COLORI
|SCENEGGIATURA
|FRANCESCO E GIANMARCO LATILLA, VALERIO MOLINARO
|SOGGETTO
|FRANCESCO E GIANMARCO LATILLA, VALERIO MOLINARO
|TEMATICA DEL CORTO
|CULTURA DELLA MEMORIA