Simonluca: fuori il nuovo singolo “LIBERTÀ” (videoclip)

Da oggi è fuori il videoclip di “LIBERTÀ” (Ghandi Dischi), il nuovo singolo di Simonluca, che anticipa il prossimo progetto discografico, uscito lo scorso primo maggio in radio e sulle piattaforme streaming e digital download.

Simonluca, in un ballo immaginario con la donna idealmente amata, riflettendo su sé stesso attraverso questo brano, prodotto da Andrea DB Debernardi e Valerio Tufo, realizza di essere cresciuto nel profondo della sua interiorità e si sente finalmente pronto ad affrontare un decisivo cambiamento: allontanandosi da una concezione materialistica del rapporto di coppia, esprime invece tutta la sua volontà di costruire una storia fatta d’amore e passione, autentica e genuina, basata sui principi della fiducia reciproca e della libertà.

“Sono consapevole che nulla duri per sempre, neanche il nostro rapporto, ma proprio per questo voglio viverlo al massimo, qui e ora, lasciando che questa donna m’inebri con la sua conturbante e magnetica sensualità” spiega Simonluca, che aggiunge: “Il progetto nasce da una collaborazione con Andrea DB Debernardi e Valerio Tufo, una sinergia a tre nella scrittura con Simonluca. Un sound pop latin dalle sonorità happy, in cui si canta la passione, l’amore, che incarna un inno alla libertà nelle sue varie forme”.

“Quando ho ascoltato per la prima volta la canzone – racconta il regista, Steve Michael – sono stato colpito subito dal sound, fresco e innovativo che ti fa venire voglia di ballare. Per questo nella scrittura del copione ho voluto che tutto fosse un viaggio: i colori, le luci, la danza, l’amore. Volevo che il video trasmettesse un senso di libertà!”.

Guarda “LIBERTÀ” di Simonluca:

