Nasce SI BALLA! Il primo portale che insegna a ballare facilmente

Nasce SI BALLA!, il primo portale dedicato all’informazione ed alla formazione dell’insegnante di ballo e danza: il progetto sarà lanciato domani, venerdì primo maggio alle ore 17,00, nell’ambito di un party on line dove i partecipanti brinderanno a distanza pubblicando le foto del brindisi nei commenti durante la diretta.

SI BALLA! è stato creato da Ferruccio Galvagno, ex presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva e fondatore di Promodanza nell’ente di promozione ASC, l’organizzazione che rappresenta oltre 1000 scuole, maestri e associazioni della danza sportiva nel nostro paese.

“Abbiamo anticipato il lancio in tempo di quarantena di questa attività che avevamo in mente da tempo perché ci siamo resi conto – ha spiegato Ferruccio Galvagno – che con la quarantena molti maestri, ballerini e dirigenti hanno incrementato l’uso della tecnologia per mantenersi in connessione. Così abbiamo pensato di offrire un servizio dove potere connettersi con le informazioni e la formazione necessari per lo svolgimento del lavoro di insegnanti e per la passione di ballerini ed appassionati”.

Il portale è stato realizzato grazie alla collaborazione con alcuni dei più qualificati professionisti nel campo della danza sportiva nazionale. Infatti i responsabili dei vari settori di formazione saranno:

, dottoressa in ricerca dell’università Tor Vergata, che si occuperà dell’aspetto scientifico e degli studi universitari relativi alla danza; MARCO VISCONI , dottore in scienze motorie e fisioterapista, per la formazione inerente all’allenamento che crea salute e per la prevenzione degli infortuni;

, maestra, ballerina, vincitrice dell’edizione di “Ballando con le Stelle” che si occuperà della danza intesa come arte e spettacolo; ALESSIA BETTI , sei volte campionessa del mondo delle danze standard, che selezionerà la tecnica presentata dai migliori nelle varie discipline;

, maestro di danza e fondatore delle danze artistiche nella Federazione Italiana Danza Sportiva, che si occuperà di coreutica e di musica; ROBERTO FLEMACK , maestro di ballo e dottore in danzaterapia si occuperà della danza come occasione di benessere psicofisico;

, maestro di ballo e dottore in danzaterapia si occuperà della danza come occasione di benessere psicofisico; ANDREA GALVAGNO, image trainere, si occuperà della formazione inerente alla costruzione dell’immagine del danzatore, del maestro della scuola e di comunicazione in generale.

Fino alla fine del periodo di difficoltà dovuto al COVID19 il portale effettuerà le proprie attività completamente GRATUITE.

