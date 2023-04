Simbolicamente questa sarebbe la chiamata per porre fine alla guerra – come augurio di Capodanno, con una canzone in uscita il 19 gennaio 2023 – il giorno dell’Epifania, terza e ultima grande festa di Natale in Ucraina. Il canto della ricchezza delle rondini richiamerebbe simbolicamente a ricostruire l’Ucraina in modo sostenibile. Nonostante la guerra in corso, l’Ucraina ha già iniziato a pianificare la sua ricostruzione postbellica. Si deve lavorare anche per incoraggiare il popolo ucraino verso un futuro migliore e per dare impulso a un’Europa più ampia.

“SHCHEDRYK – PEACE 4 UKRAINE“

Videomessaggio del produttore e autore Alberto Zeppieri

