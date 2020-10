‘Let it snow’: Shalpy pubblica la sua canzone per il Natale

Una volta si diceva che se Shalpy fosse nato in America, sarebbe diventato un artista di fama mondiale: cantante, autore, produttore eclettico, intelligente e sensibile, oggi ha compiuto il primo passo per diventare una star oltreoceano con questa produzione italo-americana della sua “magica canzone” – come da lui stesso definita – ‘Let it snow‘.

Il singolo sarà disponibile per il mercato europeo e nord-americano a partire dal prossimo 28 ottobre e verrà inoltre accompagnato da un videoclip disponibile sul canale VEVO ufficiale dell’artista.

Anche questa volta Shalpy ha saputo stupire il suo pubblico con un brano di spessore che arriva diretto al cuore dell’ascoltatore, augurando che ‘Let it snow’ possa essere in tutti i Paesi colonna sonora di un Natale quest’anno decisamente speciale.