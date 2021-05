Venerdì 25 giugno uscirà il nuovo album dei Shakalab “Dieci“, che sarà disponibile in fisico e digitale su etichetta Believe.

Gli Shakalab sono una delle band storiche reggae italiane, che hanno saputo mixare in modo fantastico ed inedito reggae, soul e hip hop. Dopo il successo di “Giganti” in collaborazione con Alborosie e Shablo e “Parasite“, il feat con i Sud Sound System e Inoki, tornano con il nuovo album “Dieci“.

Con “Dieci” gli Shakalab chiudono un cerchio numerologico che accompagna da sempre la loro musica. Così come “Duepuntozero” per il secondo album, “Four” per il quarto Ep con all’interno il brano “One” coi Mellow Mood e il singolo “Tres flores” con Mama Marjas per l’album celebrativo dei dieci anni della band, non poteva mancare anche per il nuovo progetto discografico il riferimento numerico.

Così nasce “Dieci“, dieci tracce, una per ogni anno in cui si susseguono al microfono dieci tra i più influenti Mc’s e singer della scena hip hop e reggae italiana. Il dieci è indossato dai più grandi fuoriclasse della storia del calcio, questa volta viene utilizzato per rappresentare un evento storico, ovvero, i dieci anni di attività del gruppo. “Dieci” è un tributo al lavoro svolto in questi lunghi dieci anni di carriera, anni pieni di soddisfazioni e di innumerevoli produzioni e concerti che hanno consacrato gli Shakalab nel panorama reggae/hip hop nazionale.

Attraverso questo nuovo lavoro la band dimostrerà ancora una volta la sua versatilità in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e all’avanguardia, spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la loro forte vocazione reggae.

Il disco è sin da ora disponibile in pre-save su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali al seguente link https://backl.ink/146778865. L’album sarà disponibile anche in formato vinile.