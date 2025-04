Alfredo parla da solo o, meglio, parla con una sigaretta. Brutta cosa la solitudine, quella vera, soprattutto a settant’anni. Sette minuti è il tempo necessario per fumare una sigaretta sul balcone. Sette minuti per pensare alla propria vita e scoprire che per esistere ci vuole coraggio, anche quello che gli altri non hanno avuto.

“SETTE MINUTI“

Videomessaggio di Alessia Bottone

SCHEDA

TITOLO SETTE MINUTI DURATA 15’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA ALESSIA BOTTONE GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE IMAGE HUNTERS SRL PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO VENETO OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE BIANCO E NERO SCENEGGIATURA ALESSIA BOTTONE SOGGETTO ALESSIA BOTTONE TEMATICA DEL CORTO OMOFOBIA