Venezia 78, Serena Rossi madrina alla Mostra del Cinema

Sarà l’attrice Serena Rossi la madrina della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera.

Serena Rossi aprirà la Biennale Cinema 2021 nella serata di mercoledì primo settembre, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 11 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 78. Mostra.

Classe 1985, Serena Rossi era stata in concorso al Lido nel 2017 con “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, per la cui interpretazione vince un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro. Lo scorso anno è stata la protagonista in “Lasciami andare” di Stefano Mordini, presentato alla 77/a Mostra di Venezia.