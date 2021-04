“senza sorelle”: un crowdfounding per il corto fantasy di Gabriele Lazzaro e Massimiliano Varrese

E’ appena partito il progetto cinematografico “senza sorelle”, cortometraggio scritto e diretto da Gabriele Lazzaro (“Vivere”, “La mia casa è piena di specchi“, “Un matrimonio”) e Massimiliano Varrese (“Il bello delle donne“, “Grandi domani“, “Carabinieri“, “Amici celebrities“).

“senza sorelle” è un drama-fantasy che racchiude i valori più autentici del cuore e dell’anima e vuole diffondere quel messaggio di rinnovamento interiore di cui tutti noi abbiamo bisogno, mai come in questo difficile periodo storico che stiamo vivendo. Appassionerà chi ama drammi familiari, storie di rivelazioni e di perdono; chi ama storie spirituali che parlano di crescita personale (“The secret“, “La profezia di Celestino“); a chi ama film e serial fantasy (“Labyrinth“, “Once upon a time“) e crede in quel “qualcosa” che va oltre i confini della realtà.

Per realizzare questo importante ed ambizioso progetto, che vanta un cast di alto livello composto, tra gli altri, da Daniela Poggi, Viola Graziosi, Elisabetta De Palo e Giorgia Trasselli, ci sarà però bisogno del supporto delpubblico. In queste ore è stata lanciata la campagna crowdfounding su produzionidalbasso: per sostenere “senza sorelle” basta andare sul link https://www.produzionidalbasso.com/project/senza-sorelle-drama-fantasy-un-corto-di-gabriele-lazzaro-e-massimiliano-varrese/ e contribuire con una donazione (da 50 a 1000 euro) che aiuterà a chiudere la produzione del cortometraggio.

Massimiliano Varrese e Gabriele Lazzaro

Un’iniziativa, quella del crowdfounding, che non solo permette a progetti indipendenti come questo di diventare realtà, ma che offre anche la possibilità concreta di essere parte di un’idea. “Crediamo moltissimo in questo corto, mai come ora necessario, visto il momento storico che stiamo vivendo: una storia di donne, di famiglia, di malattia, di perdono e, soprattutto, di speranza. Siamo certi che le quattro sorelle (frutto della nostra fantasia) vi conquisteranno, portandovi per mano a riflettere su come l’amore ed i legami familiari possano determinare il nostro destino” dichiarano gli attori e registi Gabriele Lazzaro e Massimiliano Varrese.

La trama di “senza sorelle”

È la vigilia di Natale. Rina (Daniela Poggi) e Mimma (Giorgia Trasselli) sono al capezzale della sorella Lucia (Viola Graziosi), malata terminale; con loro, il figlio di Rina, Gabriele (Gabriele Lazzaro), ed il fidanzato dell’uomo, Luca (Mirko Cattaneo). Sulle donne e sulla vecchia casa di famiglia incombe il peso di una lettera, scritta da Anna (Elisabetta De Palo), la quarta sorella, morta un anno prima; una lettera talmente forte da aver instillato in Lucia il seme del senso di colpa e, forse, anche della malattia. A Lucia manca poco, ma prima di andarsene vuole rimettere a posto i tasselli della sua vita e della sua famiglia; un ultimo disperato atto d’amore, per sé stessa e per le sorelle. Quella notte il suo desiderio più grande verrà magicamente esaudito: le quattro donne vivranno, insieme, un’incredibile esperienza, un viaggio ai confini della realtà, alle porte dell’Inferno, che cambierà per sempre il loro destino.