In una piccola città avvolta dalla routine quotidiana, la vita di un gruppo di adolescenti e giovani adulti si intreccia in maniera inaspettata, rivelando legami nascosti e verità sorprendenti. La narrazione si dipana lungo i “binari paralleli” delle vite dei personaggi, ognuno alle prese con le proprie battaglie interiori, sogni infranti e speranze per il futuro. È una storia di crescita, dolore e redenzione, che esplora il significato profondo delle relazioni umane.

TITOLO SECONDO ME DURATA 18’32’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA TAVOLE DA PALCOSCENICO ACADEMY – REGIA COLLETTIVA GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE TAVOLE DA PALCOSCENICO ACADEMY PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO CAMPANIA OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA LAURA PEPE – MAIA SALVATO SOGGETTO LAURA PEPE – MAIA SALVATO TEMATICA DEL CORTO BULLISMO