Scuole più verdi e intelligenti: a Roma nasce il progetto pilota Green Evolution

Trasformare gli edifici scolastici in luoghi salubri, sostenibili e digitali è l’obiettivo del Progetto Green Evolution, presentato il 26 maggio a Palazzo Valentini. L’iniziativa, promossa da Casa Green Evolution in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale e con il patrocinio di Confimi Industria, segna una nuova frontiera dell’edilizia scolastica: integrata, innovativa e pensata per le nuove generazioni.

Il progetto: innovazione e sostenibilità al centro

Al centro dell’incontro, moderato nell’Aula Consiliare ‘Giorgio Fregosi’, il lancio di un modello edilizio green e replicabile, capace di coniugare innovazione tecnologica, materiali sostenibili e benessere indoor.

“Il nostro obiettivo è offrire agli studenti ambienti salubri, confortevoli e sicuri – ha dichiarato Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica –. Green Evolution è il nostro passo verso un futuro scolastico più verde”.

Tra i presenti anche Ornella Segnalini (Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale), Claudio del Vicario, Stefano Carta, Ernesto del Vicario e Marco Astrologo, fondatore del Gruppo Astrologo e presidente di Confimi industria Bari-BAT-Foggia.

Due strumenti per la trasformazione edilizia

Durante l’incontro sono stati presentati Casa Green, un sistema integrato per la riqualificazione edilizia, e Green Evolution Academy, programma formativo per figure specializzate come l’OSBE – Operaio Smart Bioedilizia. Il progetto si fonda su:

utilizzo di materiali certificati CAM

progettazione orientata al ciclo di vita

gestione digitale e centralizzata dei cantieri

cultura del benessere e della responsabilità ecologica

Investire in edilizia scolastica per costruire futuro

Secondo Paolo Agnelli, presidente nazionale di Confimi Industria, “le imprese devono fare della formazione e dell’innovazione il motore per affrontare la transizione energetica ed ecologica”.

A chiudere i lavori, l’intervento di Marco Astrologo, ideatore di Green Evolution: “Vogliamo semplificare il processo di riqualificazione, offrendo soluzioni concrete e accessibili. Un progetto che unisce pubblico e privato, e che trasforma la spesa edilizia in un investimento per il futuro.”

Giubileo 2025 e PNRR: opportunità concrete

Green Evolution si inserisce in un più ampio piano di rilancio edilizio, sfruttando le risorse del Giubileo 2025 e del PNRR per Ambiente e Sostenibilità, con l’obiettivo di trasformare le scuole in motori di cambiamento culturale e ambientale.

Perché costruire bene oggi, significa educare al domani.