“Scelte di Classe”: si conclude oggi nel Lazio il percorso con una grande proiezione evento in Auditorium Parco della Musica

Si è svolta oggi, nella prestigiosa cornice della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, la tappa conclusiva del progetto Scelte di Classe – Il cinema a scuola, per la Regione Lazio. Oltre 600 studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, hanno partecipato alla speciale proiezione di “Flow”, il film d’animazione che lo scorso anno è stato presentato e introdotto ad Alice nella città dal regista premio Oscar Gints Zilbalodis. Nel corso della mattinata sono state mandate alcune clip in esclusiva del regista per introdurre il film.

L’evento rientra nelle attività finali previste in tutte le sette Regioni del Centro-Sud coinvolte nel progetto – Lazio, Marche, Basilicata, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Sardegna – dove oltre 100 classi hanno preso parte all’iniziativa. In totale, sono stati coinvolti 1.853 studenti e 133 docenti, che hanno seguito 40 ore di formazione e partecipato a 507 ore di tutoraggio in aula con i formatori specializzati.

Sempre in questi giorni le classi degli istituti coinvolti, stanno andando al cinema o assistendo alle proiezioni nelle sale delle proprie città, a conclusione di un percorso formativo condiviso durante l’anno scolastico. L’ultima proiezione si terrà il 6 giugno alla Fabbrica del Cinema di Carbonia (Sardegna).



A introdurre la giornata la responsabile scuole Ilaria Giannelli Savastano assieme a Fabia Bettini, co-direttrice di Alice nella città, che ha dichiarato: “Siamo felici di concludere il progetto Scelte di Classe, qui in Auditorium, grazie a Fondazione Musica per Roma, con un film come “Flow”, che chiude oggi qui un cerchio in Auditorium dove lo scorso ottobre è stato presentato ai ragazzi in anteprima italiana e, dopo un viaggio straordinario, torna nella stessa cornice per chiudere idealmente un percorso condiviso con le scuole e i ragazzi e i docenti. Un film intergenerazionale che mette assieme grandi e piccini. Questo dimostra quanto il cinema per i più giovani sia uno spazio fertile di scoperta e meraviglia, da proteggere e alimentare”.

Ilaria Giannelli: “Scelte di Classe è un progetto nazionale che ha coinvolto studenti e docenti in ben 7 Regioni, portando il cinema direttamente nelle scuole e nelle sale dei territori. Il nostro obiettivo era quello di formare un nuovo pubblico consapevole, e per farlo abbiamo costruito una rete di formatori e tutor – tra cui Enrico Azzano, Marianna Cappi, Silvio Grasselli, Sergio Sozzo, Aldo Spiniello, Michele Tarzia– che hanno lavorato in classe fianco a fianco con gli insegnanti e gli studenti, accompagnandoli in un percorso di visione, riflessione e scoperta. È stato un lavoro capillare, intenso e prezioso, che ha davvero messo in connessione le scuole di tutta Italia attraverso il linguaggio universale delle immagini“.

Alla proiezione hanno preso parte anche alcuni dei tutor che hanno affiancato i docenti nella formazione, oltre ai rappresentanti delle istituzioni. Il Comune di Roma ha sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione i bus per accompagnare alcune classi in Auditorium.



Scelte di Classe, progetto di rilevanza nazionale promosso da A.C. Playtown Roma e finanziato dal CIPS (Cinema e Immagini per la Scuola), ha coinvolto docenti e studenti in un modello educativo innovativo, capace di restituire al cinema un ruolo centrale nella crescita culturale dei più giovani. La piattaforma dedicata (www.sceltediclasse.com) ha fornito strumenti, contenuti e film selezionati per accompagnare il lavoro in aula e in sala, promuovendo una visione consapevole, lenta e appassionata.

Un progetto che oggi arriva al suo atto conclusivo, ma che lascia in eredità alle scuole una nuova grammatica dell’immagine e un rinnovato desiderio di raccontare e lasciarsi raccontare.