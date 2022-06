Scatola di cartone: curiosità sul prodotto da imballaggio più diffuso

Le scatole di cartone sono perfette per chi ha necessità di organizzare gli oggetti e i documenti per un trasloco o per chi deve mettere ordine magari in una cantina o in mansarda.

Sicuramente la scatola di cartone è, oggi, uno strumento indispensabile sia per uso personale che professionale,

avere a disposizione scatole resistenti e di diversa grandezza come quelle proposte da Rajapack, l’e-commerce leader nella vendita di prodotti e materiali per l’imballaggio, semplifica la vita di molti. Inoltre, le scatole in cartone sono ecocompatibili e riciclabili.

Il prodotto è ormai largamente utilizzato per gestire l’organizzazione e lo stoccaggio dei prodotti nei magazzini delle grandi aziende e per le vendite online. L’uso del cartone da imballaggio ha rivoluzionato il mondo della logistica e del trasporto merci. La sua origine è legata a un errore di fabbricazione e all’imprenditore americano Robert Gair.

Ma vediamo nel dettaglio quale è stata l’evoluzione della scatola di carta, dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri.

L’origine della carta, secondo gli storici, sarebbe da attribuire ai cinesi. Infatti, gli appartenenti alla dinastia Han sono soliti usare la corteccia di gelso per avvolgere e conservare nel migliore dei modi i viveri. Attraverso il commercio e la via della seta, la carta si diffonde anche in occidente.

Nel 1867, Robert Gair, comincia a produrre sacchetti di carta per conservare prodotti alimentari, come zucchero e farina, nella sua cartiera di New York. Fino a quel momento per le spedizioni sono utilizzate scatole di legno e sacchetti in juta e cotone. La produzione del cotone in quegli anni risente degli effetti della guerra civile americana, dato che la materia prima è utilizzata essenzialmente per la produzione delle uniformi dei soldati e nelle stesse piantagioni si registra mancanza di manodopera. La carta, così, diventa la valida alternativa alla juta e al cotone.

Sempre a Gair si deve l’invenzione di un macchinario per la produzione di scatole di cartone. In seguito all’errore di un operaio della cartiera, che mette in produzione circa 20mila sacchetti per l’imballaggio dei semi, l’imprenditore americano sviluppa un processo per punzonare e cordonare la carta e disegna il primo prototipo di scatola in cartone da produrre con macchine adatte.

L’invenzione di Gair è rivoluzionaria. La carta, utilizzata ampiamente da qualche anno, è il materiale prediletto sia per la conservazione dei prodotti alimentari sia per spedire i giochi da tavola, come il famoso “The Game of Besieging”.

Le scatole in cartone per il trasporto di beni di prima necessità sono già in commercio, ma il processo produttivo è troppo lungo e laborioso, con costi elevati. Per questo il macchinario brevettato da Gair può essere considerato all’origine dell’industria del cartone moderna, permettendo la produzione di scatole in quantità industriale, economicamente più gestibile.

Nel mondo dell’imballaggio, l’uso delle scatole di cartone ha numerosi vantaggi: la merce è protetta, può essere trasportata o impilata, si possono utilizzare etichette che facilitano il riconoscimento del contenuto, senza dimenticare l’importanza del packaging come biglietto da visita per le aziende.