“Sarò Franco – Una vita un po’ porno”, il cast incontra il pubblico: appuntamento il 17 dicembre a Roma

Venerdì 17 dicembre alle 20.30 al Nuovo Cinema Aquila di Roma il regista Alessio De Leonardis e i protagonisti, Franco Trentalance e Max Felicitas, di “Sarò Franco – Una Vita un po’ Porno“ incontreranno il pubblico.

“Sarò Franco” – al Cinema Aquila il 17 e 18 dicembre – è un documentario che indaga in modo curioso il mondo della pornografia in Italia, con un dietro le quinte che scopre una realtà poco conosciuta e ricca di spunti interessanti.

Il documentario è incentrato sulla figura dell’ex porno attore Franco Trentalance, uomo dai mille interessi- dalla scrittura, allo sport, alla buona cucina – che in “Sarò Franco”, fa da guida in questo viaggio. Il film documentario, prodotto da Wobinda Produzioni per la regia di Alessio De Leonardis, racconta l’evoluzione di Trentalance come uomo, come attore e personaggio pubblico.

La ricerca sul porno italiano viene raccontata anche grazie agli interventi di numerosi compagni di avventura, amici ed esponenti del settore come Giuseppe Cruciani – giornalista e conduttore radiofonico, Priscilla Salerno – pornoattrice e molti altri.