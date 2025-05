Sara Galimberti torna alla musica con “L’amore non si spiega”

Un ritorno atteso tra musica e sensibilità artistica

Dopo aver conquistato pubblico e critica come fotografa, Sara Galimberti torna a calcare la scena musicale con una nuova emozionante interpretazione. L’artista romana, originaria di Ostia e nota per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2007, ha scelto di reinterpretare “L’amore non si spiega”, brano di Sergio Cammariere, nella versione contenuta nella compilation “Cocktail Sanremo Vol.1” firmata dal produttore Nerio “Papik” Poggi.

“Cantare mi fa sentire viva”: il legame tra musica e fotografia

“La passione per la musica rimane un punto fermo nel mio percorso artistico e personale”, racconta Sara Galimberti. “Nel mio lavoro di fotografa, che amo e coltivo con dedizione, la musica è sempre presente: accompagna ogni sessione, rendendo ogni scatto un’esperienza sensoriale e un viaggio emotivo. Cantare mi fa sentire viva e completa la mia anima”. Un legame profondo tra immagine e suono, che ha reso il suo ritorno alla musica ancora più naturale e autentico.

La scelta del brano e il messaggio dell’amore come atto rivoluzionario

“La canzone di Cammariere mi ha colpita per la sua raffinatezza e intensità, e credo che oggi più che mai sia fondamentale continuare a credere nell’amore e a cantarlo in tutte le sue forme”, spiega la Galimberti. “Ringrazio Nerio Papik Poggi per avermi coinvolta in questo progetto, e tutti i musicisti che hanno contribuito all’arrangiamento. Spero che anche Sergio Cammariere possa apprezzare questo nostro omaggio”.

Tra emozione e gratitudine, un messaggio che guarda al cuore

“L’amore non si spiega” non è solo una cover, ma un omaggio sentito, interpretato con autenticità e profondità. “Cerchiamo l’amore, lavoriamo per trovarlo in noi stessi, impariamo a riconoscerlo e a donarlo. Viva la musica, viva l’amore!”, conclude Sara Galimberti.

Ascolta “L’amore non si spiega”: