Sanremo 2023, torna OLTRE IL FESTIVAL, il progetto di RadioMediaset

Sbarca per il secondo anno nella città dei fiori OLTRE IL FESTIVAL, il progetto di RadioMediaset che dal 6 all’11 febbraio avrà luogo a Sanremo, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana, nella cornice unica di Villa Nobel, residenza di Alfred Nobel, ora sede museale.

OLTRE IL FESTIVAL è il moderno media hub in cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno.

OLTRE IL FESTIVAL intende porsi come nuovo modello di accoglienza nel corso del Festival di Sanremo, punto di incontro e di confronto dove addetti ai lavori, artisti, ospiti si incrociano per raccontarsi attraverso le radio, dove trovano spazio le iniziative dei partner e attività digital e social.

La SOCIAL ROOM di OLTRE IL FESTIVAL è il posto dove gli staff delle radio e degli altri partner creano contenuti che vengono poi veicolati on air, on line e via social.

LIBERO ACCESSO AL PUBBLICO

L’importante novità di quest’anno consiste nell’apertura di un’area del parco di Villa Nobel all’ingresso del pubblico, in modo che le persone possano vedere gli ospiti e assistere alle attività in corso. All’interno del parco infatti è stata allestita una speciale postazione radio dalla quale gli speaker delle radio trasmetteranno in diretta insieme a ospiti e cantanti.

OLTRE IL FESTIVAL nasce dalla collaborazione tra RadioMediaset e CONSORZIO IDEE ITINERANTI, team di professionisti della creatività e della produzione di eventi.

ATTIVITA’

Da lunedì 6 a sabato 11 febbraio negli splendidi saloni interni, nella luminosa veranda e anche nel parco troveranno posto le attività delle emittenti radiofoniche e degli altri sponsor protagonisti con un palinsesto quotidiano ricco di proposte e momenti unici.

Dislocati nelle diverse postazioni all’interno della villa, tra il salone al piano terra, la veranda e i salotti al primo piano, nel corso di tutta la giornata i conduttori di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di attualità, costume, benessere e bellezza con un occhio fisso sul Festival della canzone italiana.

Su Radio 105 ogni giorno Diletta Leotta e Daniele Battaglia condurranno in diretta da Villa Nobel “105 Take Away”, mentre Mariasole Pollio raccoglierà sul posto contributi che andranno ad arricchire i programmi dedicati al Festival di Sanremo.

Lo stesso faranno nel corso di tutta la settimana Lucilla Agosti e Giulia Salemi su R101, mentre Fernando Proce trasmetterà in diretta da Villa Nobel il venerdì mattina.

Radio Monte Carlo aprirà due finestre sul Festival di Sanremo con i contributi che Tamara Donà, presente a Villa Nobel, prenderà insieme agli artisti.

Gli artisti in gara al Festival e gli ospiti interverranno in diretta su Radio Subasio che ogni giorno aprirà all’interno della sua programmazione alcuni momenti dedicati, così come Radio Norba presente a Sanremo con Veronica Pellegrino e Alan Palmieri.

Arianna Bertoncelli e Georgia Passuello saranno a Villa Nobel con Radio Bruno, mentre Linda Pani sarà la conduttrice di Radio Bellla & Monella.

Protagonista d’eccezione a Villa Nobel, Clio Zammatteo, in arte CLIOMAKEUP, la make-up artist più influente ed amata d’Italia, da oltre 10 milioni di follower, videointervisterà ospiti e artisti a bordo di una fiammante auto personalizzata che percorrerà le strade di Sanremo.

Lo show on the road, promosso dal brand cosmetico ClioMakeUp, per la prima volta in partnership con RadioMediaset, offrirà, per tutta la durata del Festival di Sanremo 2023, due appuntamenti al giorno ed esclusivi dietro le quinte in cui il mondo della musica si racconterà in un format inedito, all’insegna dell’ironia e della bellezza attraverso un linguaggio semplice, spontaneo e, soprattutto, divertente!

La colonna sonora di tutti gli ambienti sarà garantita da una selezione musicale studiata ad hoc dai music designer di UNITED MUSIC, il progetto digital audio di RadioMediaset.

ATTIVITA’ DEI PARTNER

Ethos Profumerie

Ethos Profumerie, storico e consolidato gruppo di riferimento di profumeria tradizionale con oltre 300 punti vendita in tutta italia, sarà protagonista insieme a Sensai, in una cabina luxury dedicata, dove offrirà un trattamento viso vip esclusivo ad artisti, talent e invitati in villa e, prima volta assoluta, Ethos Profumerie sarà il make up ufficiale di Oltre Sanremo con 2 postazioni speciali presidiate da un make artist di grido. Ethos Profumerie, insieme a Sensai, farà vivere un Festival di Sanremo di bellezza ed esperienze esclusive!

Cotril

I talent che gravitano intorno a Villa Nobel si potranno affidare alle sapienti mani dei professionisti Cotril, Luxury brand dell’hairstyling professionale, che saranno sempre a loro disposizione per realizzare look ad hoc per qualsiasi occasione, dalle interviste, ai red carpet, agli eventi o conferenze stampa.

Ebrand

Ebrand srl, azienda leader in Italia nel commercio elettronico per la fornitura di prodotti cosmetici, nails, lashes e attrezzature a proprio marchio, dedicati al settore dell’estetica professionale, sarà presente all’evento “Oltre il Festival” a Villa Nobel nell’area dedicata al Beauty. Insieme alla sua Ambassador Michela May, meglio nota come “La coach delle unghie”, professionista stimata e riconosciuta a livello nazionale per il suo metodo brevettato di ricostruzione unghie “effetto nessun effetto”, si occuperanno della cura e trattamento delle mani degli invitati all’evento. Per realizzare i trattamenti, Michela e il suo staff utilizzeranno gel da ricostruzione firmati “La coach delle unghie” realizzati in esclusiva da Ebrand, in abbinamento ai gel polish “Ebrand Evo Nails” e ai Cosmetici di “Spa Manicure Evo Nails”.

Gli allestimenti della Beauty Lounge sono stati forniti da arredi S.CAB e illuminazione Fabbian.

Lindt

Lindt Italia, azienda leader nella produzione di cioccolato premium, sarà presente a Villa Nobel per deliziare tutti gli ospiti con le iconiche Praline Lindor, dal morbido ripieno dall’irresistibile scioglievolezza racchiuso in un guscio di finissimo cioccolato al latte, che ogni anno a San Valentino vengono modellate nella romantica forma del cuore per stupire tutti gli innamorati e gli appassionati di cioccolato. Oltre alla costante presenza del brand negli ambienti della Villa, Lindt sarà protagonista della serata di gala con la partecipazione di due Maîtres Chocolatiers, che creeranno live le praline Lindor. Inoltre, per celebrare la festa degli innamorati, Lindt metterà a disposizione un romanticissimo photobooth dove poter immortalare dolci e meravigliosi ricordi.

ING

Alzi la mano chi non sogna di essere a Cuba? Grazie a ING Italia, sponsor di OLTRE IL FESTIVAL, sarà possibile ritrovarsi catapultati come per magia all’Havana…#SenzaFareUnTasso, il jingle diventato ormai un tormentone che nessuno può più fare a meno di canticchiare.

Merito dell’ultimo spot su Conto Arancio, ambientato nella penisola caraibica, che racconta, anzi canta, i vantaggi del conto deposito più famoso d’Italia: far crescere i propri risparmi senza vincoli e in assoluta libertà.

Sulla scia di questo mood, per tutta la parentesi sanremese, i visitatori di Villa Nobel avranno l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in salsa cubana rivivendo alcune scene cult dello spot, con la possibilità di condividere foto e video sui social con l’hashtag #SenzaFareUnTasso. E per i più fortunati, ci sarà un gadget esclusivo “a tutta musica” firmato da ING e Radio 105.

Ad animare ulteriormente le giornate ci sarà Leo, il leone mascotte di ING, che sarà protagonista anche di un appuntamento mattutino insieme ai talent della radio e, in occasione della finale del Festival, incontrerà i fortunati vincitori del contest organizzato in partnership con Radio 105 dal 28 gennaio al 5 febbraio.

BIC

Grazie alla partecipazione di BIC, ogni giorno i talent delle radio incontreranno il pubblico di Sanremo. L’iniziativa in collaborazione prevede dei meet&greet, ribattezzati per l’occasione “meet&BIC”, nel giardino di Villa Nobel, momenti durante i quali le persone di Sanremo e coloro i quali saranno nella cittadina appositamente per il Festival potranno incontrare i conduttori delle radio presenti che firmeranno autografi con la nuova BIC® Cristal® Re’New®.

La nuova penna a sfera mantiene l’iconico design e le note performance di scrittura affidabile della BIC® Cristal® Original, la penna più venduta in Italia, ma si arricchisce di modernità ed eleganza grazie al fusto in alluminio opaco e il cappuccio in plastica riciclata color argento. Inoltre, per essere ancor più al passo coi tempi, è ricaricabile grazie ad una levetta che permette il veloce cambio della cartuccia.

Gruppo Beretta

Anche quest’anno Gruppo Beretta torna nella splendida cornice di Villa Nobel con corner allestiti, totem e la presenza dei propri prodotti nei punti ristoro per deliziare gli ospiti con le bontà dei marchi Fratelli Beretta, Prosciutto di Carpegna e Viva la Mamma, durante i giorni del Festival di Sanremo.

Particolare attenzione sarà data al momento dell’aperitivo tramite il reportage di un cast di influencer selezionati; un ritorno nel segno del gusto al Festival della Canzone Italiana.

SMARTFLOWER

Un fiore nella città dei fiori. Nel parco di Villa Nobel ad accogliere il pubblico, un’istallazione con petali fotovoltaici, esempio concreto di sostenibilità e innovazione. Ispirato alla natura, insegue il sole per tutto il giorno, producendo energia pulita che oscilla tra i 4.500 e 6.000 KWora, sufficiente per alimentare i consumi annuali energetici di una famiglia media italiana composta da 4 persone.

OLTRE IL FESTIVAL gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.