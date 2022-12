Sono 22 i brani in gara nella 73ma edizione del Festival di Sanremo che dal 7 all’11 febbraio accenderà l’attenzione sulla musica dal palco del Teatro Ariston della città dei fiori.

Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, la scelta del direttore artistico Amadeus conferma la voglia di farli suonare in radio e di riempire le classifiche streaming, per replicare il successo numerico delle ultime due edizioni.



I cantanti in gara – a cui si aggiungeranno poi i primi 6 classificati nella finale di Sanremo Giovani in onda il 16 dicembre in prima serata sempre su Rai1 – sono stati svelati oggi, domenica 4 dicembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.

Sanremo 2023: i cantanti in gara

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

Lda

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo