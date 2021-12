Sanremo 2022, Amadeus svela i 22 big in gara

Con la rosa dei 22 ‘Big’ annunciati questa sera dal conduttore e direttore artistico, entriamo finalmente in clima Sanremo 2022, che si terrà dal primo al 5 febbraio.

Dopo i primi rumors, quest’anno il direttore artistico, alla sua terza conduzione, non ha aspettato la serata dei Giovani – prevista mercoledì 15 dicembre in prima serata su Rai1 – per comunicare i concorrenti, preferendo giocare in anticipo.

Tante conferme e qualche novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia: ecco i 22 artisti in gara.

Elisa

Dargen D’amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Rettore

Noemi

Highsnob e HU

Le vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka 7even.

I titoli delle canzoni che verranno presentate in gara al Festival verranno invece annunciate durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 15 dicembre. La serata incoronerà anche i due giovani vincitori, che gareggeranno direttamente tra i Big in febbraio. In tutto, dunque, a contendersi la vittoria a febbraio saranno 24 artisti.