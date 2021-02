San Valentino: biscotti a forma di cuore farciti

“Tu sei respiro, pane e acqua, per me” disse lui. “E biscotti al cioccolato”

(Snoopy, Charles M. Schulz)

Niente crea un’atmosfera calda e familiare come quella di sfornare biscotti durante un piovoso pomeriggio di febbraio. La casa è invasa dal profumo inebriante di vaniglia, quel profumo che ti avvolge come un tenero abbraccio.

Sapori semplici e tradizionali, racchiusi in una piccola scatola di latta. Ideali per la colazione, da accompagnare ad un bicchiere di latte, o per la merenda con una calda tazza di tè, sono i biscotti perfetti per ogni occasione.

Per San Valentino ho preferito utilizzare la formina a forma di cuore per rendere il tutto più romantico.

Una fragrante e morbida pasta frolla racchiude, come uno scrigno, una dolce e vellutata confettura.

I biscotti farciti sono sempre un’ottima e golosa idea per conquistare chi amate.

Ti propongo due diversi tipi di biscotti di pasta frolla alla vaniglia e al cacao da farcire con confetture o creme che più gradite. Confezionali in una bella scatola di latta con un nastrino rosso e un bigliettino e farai un figurone. La ricetta è molto semplice e gli ingredienti sono quelli che solitamente abbiamo in dispensa.

Ingredienti

Biscotti di Pasta frolla alla vaniglia:

200 g di burro

130 g di zucchero a velo

3 tuorli

330 g di farina 00

I semi di mezza bacca di vaniglia

Un pizzico di sale

Procedi o con una planetaria, utilizzando la foglia, o a mano, lavorando su una spianatoia.

Lavora per qualche minuto il burro con lo zucchero, i semi di vaniglia e il sale.

Aggiungi i tuorli e lavora il composto il tempo necessario che vengano miscelati. Unisci la farina e impasta fino a quando si sarà completamente assorbita. Non lavorare troppo la frolla altrimenti rischi di far sciogliere il burro.

Se hai lavorato con la planetaria trasferisci l’impasto su una spianatoia e lavora qualche secondo sul piano spolverato di farina per ottenere un panetto liscio.

Forma un panetto rettangolare non molto spesso, avvolgilo nella pellicola alimentare e fai riposare in frigo per circa 3 ore. Io solitamente la preparo la sera prima per utilizzarla il mattino dopo.

Consiglio: dare questa forma al panetto, anziché la classica palla, ti permetterà di far raffreddare l’impasto in modo più omogeneo e più velocemente.

Per i biscotti di pasta frolla al cacao, gli ingredienti restano invariati: non ti resta che aggiungere solo 30 g di cacao amaro, quando stai per unire la farina, e procedere esattamente nello stesso modo della pasta frolla alla vaniglia.

Dopo aver fatto riposare i tuoi panetti nel frigo, lavora con le mani la frolla qualche secondo, giusto il tempo per farla ammorbidire e poterla stendere con il mattarello. Lavora su un piano ben infarinato, e spolvera di farina anche i tagliapasta che andrai ad utilizzare e il mattarello.

Stendi la pasta frolla fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Con dei tagliapasta a forma di cuore, ritaglia i biscotti e disponili su una teglia antiaderente microforata oppure sulla leccarda del forno ricoperta di carta forno.







Dopo aver steso la pasta frolla, con un mattarello decorativo ho impresso il motivo sulla pasta e poi ho ritagliato i biscotti con la formina a cuore.

A metà dei biscotti a forma di cuore, posizionali sulla teglia, con una formina più piccola o uno stampino a espulsione crea il foro esattamente al centro del biscotto.

Passaggio importante: non infornare subito, poggia per mezz’ora la teglia in frigo così che la frolla non perda la forma data, senza correre il pericolo che si allarghi durante la cottura.







Cuoci i biscotti in forno preriscaldato a 170° C per circa 10 min, e fai raffreddare prima di procedere con la farcitura.

Farcitura dei biscotti di pasta frolla:

Confettura di fragole

Crema al pistacchio

Per creare una scatola di latta con diverse varietà di biscotti, ho farcito i biscotti la frolla alla vaniglia con la confettura di fragole e i biscotti con la frolla al cacao con la crema di pistacchio.

Disponi un po’ di confettura o crema al pistacchio sul biscotto non forato. Poggia sopra il biscotto con il foro facendo una leggera pressione e aggiungi un altro po’ di farcitura nel foro.

Alcuni biscotti li ho realizzati un po’ più grandi e li ho semplicemente cosparsi di zucchero a velo mentre altri li ho decorati con un po’ di cioccolato rosa alla fragola. Insomma, è una pasta frolla che si presta benissimo a mille usi, non vi resta che decidere il gusto che più gradite e iniziare a prepararli.







Vi auguro un Buon San Valentino: l’importante è che lo festeggiate con tanti dolci e con le persone che amate!