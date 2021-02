Samuel Heron Costa: dal 12 febbraio ‘Canzoni popolari’, il nuovo Ep

Samuel Heron Costa torna il 12 febbraio con ‘Canzoni Popolari’, il nuovo Ep composto da 6 brani.

Prodotto dall’etichetta Polydor (Universal Music Italy), il nuovo Ep di Samuel Heron ‘Canzoni popolari’ accompagna l‘arrivo del nuovo singolo ‘Una bugia’. Brano inedito feat Danien, nuova testimonianza di una musica, quella di Heron, dai temi e sonorità che non dimenticano la tradizione popolare e l’autenticità.

‘Una bugia’ è un pezzo che parla di ansia, una situazione comune a moltissimi che spesso ci lascia senza respiro e con la quale abbiamo imparato a condividere il nostro quotidiano e che facciamo fatica il più delle volte a mandar via.

“Una bugia è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia – dichiara Samuel Heron Costa – l’ansia è un qualcosa che fa parte di noi e quando non c’è spesso ci manca. Paragonata ad un gigante, che non sappiamo se voglia salvarci o ucciderci, l’ansia è parte indelebile della nostra quotidianità. Molte volte non siamo in grado di cacciarla via, altre volte vorremmo fosse con noi per darci quell’adrenalina e spinta che ci induce inevitabilmente a dare il meglio di noi”.

Chitarra elettrica e batteria ci introducono nel mondo malinconico e nostalgico e nel racconto delle piccole cose di Samuel Heron, nel suo nuovo pezzo ‘Una bugia’. Un ritmo calzante che ci trascina nell’anima del cantante e nel suo modo grintoso e vero di cantare le cose.

Poliedrico e trasversale, Samuel Heron, all’anagrafe Samuel Costa, è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stile musicali. A quasi due anni di distanza dall’album d’esordio ‘Triste’ e dopo brani come ‘Nella Pancia della Balena’ insieme ai The Kolors, prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo. Samuel mostra la sua vera essenza, senza paure, congetture e vincoli particolari, ma solo con l’idea di aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori in cui il la cultura cantautorale più realista abbraccia la cultura popolare.

‘Canzoni popolari’ é il frutto di un’assidua ricerca musicale, sempre unica e originale, con un sound ed uno stile assolutamente riconoscibili nel panorama musicale italiano. I brani contenuti nell’Ep conferiscono un maggior grado di consapevolezza e maturità che ben rispecchiano l’evoluzione in corsa del giovane cantautore.

La tracklist di ‘Canzoni Popolari’:

Zanzare Me ne batto r’ belin Ragazzi popolari Ubriaco (per davvero) Una bugia Nella pancia della balena