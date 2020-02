SAMPAR: la linea cosmetica francese nemica dell’inquinamento

La pelle è un organo in grado di adattarsi all’ambiente ma fattori come l’età, aggressioni esterne, l’inquinamento urbano rallentano la sua capacità di rinnovarsi: è in questo momento, che la pelle diventa sensibile, opaca, marcata e sbilanciata.

SAMPAR, la linea cosmetica francese fondata dal Dr. Patrick Sounigo, medico cosmetologo, promette di soddisfare anche le donne più esigenti e di dare risultati immediatamente visibili con un’efficacia clinicamente provata a lungo termine

SAMPAR si compone di 4 linee tutte a base di “Urban Advance” un rivoluzionario complesso anti-inquinamento: un potente scudo che protegge, rivitalizza, lenisce e ripristina l’equilibrio della pelle.

La linea ESSENTIALS è la linea base per la cura della pelle che propone dei trattamenti detergere, idratare e conservare la pelle sana e bella.

La linea PURE PERFECTION offre soluzioni purificanti per pelli miste soggette ad inestetismi, promettendo un incarnato più uniforme e una pelle liscia e luminosa.

La linea AGE ANTIDOTE pensata per donne più mature per prevenire l’invecchiamento.

La linea COSMAKEUP si presenta con il claim “bellezza impeccabile 2 in 1” rivelando la bellezza della pelle con risultati istantanei del make abbinata alla semplicità della cura della pelle.

La gamma dei prodotti, oggi sceglie Finmark per una strategia di riposizionamento attraverso la distribuzione in profumerie selezionate ed elementi innovativi da un punto di vista di comunicazione e marketing.

SAMPAR conquista la donna di tutte le età in modo glamour con il suo packaging rosa accattivante, che presenta lo skyline di Parigi contestualizzando la propria cliente in un ambiente urbano, e in modo innovativo con un qr code presente nelle confezioni che rimanda ad una scheda di presentazione e l’utilizzo del trattamento.

