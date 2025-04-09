Chiara deve affrontare una decisione cruciale, in di cambiare la sua vita. Storie che si intrecciano con altri personaggi in un contesto difficile.
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“RUGGINE“
Videomessaggio di Bruno Barbaro
SCHEDA
|TITOLO
|RUGGINE
|DURATA
|15’59’’
|DATA DI REALIZZAZIONE
|2024
|REGIA
|BRUNO BARBARO
|GENERE
|DRAMMATICO
|PRODUZIONE
|SCUOLA CINEMATOFRAFICA DELLA CALABRIA – LELE NUCERA
|PRODUTTORE
|INDIPENDENTE
|NAZIONALITÀ PRODUTTORE
|ITALIANA
|REGIONE CORTOMETRAGGIO
|CALABRIA
|OPERA PRIMA
|Sì
|LINGUA ORIGINALE
|ITALIANO
|COLORE
|COLORI
|SCENEGGIATURA
|BRUNO BARBARO
|SOGGETTO
|BRUNO BARBARO
|TEMATICA DEL CORTO
|VIOLENZA DI GENERE