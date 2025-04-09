Zoom Magazine
ruggine cortometraggio
CORTI SELEZIONATI RAI CINEMA CHANNEL TSN 2025

Ruggine

by Redazione Zoom Magazine

Chiara deve affrontare una decisione cruciale, in di cambiare la sua vita. Storie che si intrecciano con altri personaggi in un contesto difficile.

VOTA
RUGGINE

Videomessaggio di Bruno Barbaro

SCHEDA

TITOLORUGGINE
DURATA15’59’’
DATA DI REALIZZAZIONE2024
REGIABRUNO BARBARO
GENEREDRAMMATICO
PRODUZIONESCUOLA CINEMATOFRAFICA DELLA CALABRIA – LELE NUCERA
PRODUTTOREINDIPENDENTE
NAZIONALITÀ PRODUTTOREITALIANA
REGIONE CORTOMETRAGGIOCALABRIA
OPERA PRIMA
LINGUA ORIGINALEITALIANO
COLORECOLORI
SCENEGGIATURABRUNO BARBARO
SOGGETTOBRUNO BARBARO
TEMATICA DEL CORTOVIOLENZA DI GENERE

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.