La storia di una donna che si trova in una relazione oppressiva, esplorando l’idea dell'”amore molesto”, che diventa soffocante e distruttivo la canzone descrive il percorso tortuoso e doloroso di una donna che si trova intrappolata in un ciclo di affetto e abuso, illuminando i momenti di realizzazione e la lotta per reclamare la propria indipendenza e dignità. Attraverso la musica, il testo delinea un viaggio emotivo che va dalla paura e isolamento iniziali al crescente riconoscimento del proprio valore e alla decisione di liberarsi

TITOLO ROSSO DURATA 4’14’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA PATRIZIA DI MARTINO CANTANTE AMELIA E FRANCESCA RONDINELLA AUTORE TESTI AMELIA RONDINELLA AUTORE MUSICHE FRANCESCO FORNI PRODUZIONE Soundfly S.R.L. PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL SOCIALCLIP CAMPANIA OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE NAPOLETANO COLORE COLORI BLOCCO TEMATICO VIOLENZA DI GENERE