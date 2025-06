Roma On Fire: torna lo show che accende l’estate nella Capitale

Dopo il successo travolgente della scorsa stagione, con oltre 50 repliche tutte sold out, Roma On Fire torna a infiammare le notti estive romane. Da venerdì 13 giugno fino al 14 settembre, lo spettacolare live show serale riaccende l’Arena di Ben Hur nel parco a tema Roma World, offrendo un’esperienza immersiva tra storia, teatro e adrenalina.

Gladiatori, fuoco e bighe: un kolossal dal vivo sotto le stelle

Un’ora di pura emozione in cui l’Antica Roma prende vita: cavalli al galoppo, corse delle bighe, danzatrici, legionari, acrobati e artisti del fuoco animano la scena con battaglie mozzafiato e spettacolari effetti speciali. Il videomapping ricrea il grande incendio di Roma, mentre la storia del generale Massimo – pronto a tutto per amore – guida la narrazione in stile cinematografico.

Un viaggio nel tempo per tutta la famiglia

Oltre allo show, Roma World propone un’intera giornata da antico romano: duelli tra gladiatori, tiro con l’arco, tour botanici, falconeria, laboratori di mosaico e costumi in Armeria. La serata si conclude alla Taberna, il ristorante all’aperto con il Menù del Gladiatore, mentre i più temerari possono dormire come veri legionari nel Castrum, l’accampamento romano.

Biglietti e informazioni

Lo show serale è incluso nel biglietto d’ingresso di Cinecittà World, ma è disponibile anche un ticket dedicato per l’evento delle 21:30, a partire da 19 euro.

Scopri il calendario e tutte le info su www.romaworld.com