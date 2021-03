Roberta Morise e Giulio Fratini: il 2021 ha già la coppia più bella dell’anno

Belli come il sole, giovani ed entrambi di successo. Questo, in breve, l’identikit della coppia del momento, quella formata da Roberta Morise e Giulio Fratini.

Lei, dopo aver condotto due edizioni del programma di Rai2 “I fatti vostri“, ultimamente si è presa una bella soddisfazione raccogliendo grandi consensi con l’azzeccata cover di “A mano a mano”, cantata in coppia con Pierdavide Carone e attualmente, oltre a far parte del cast della trasmissione “Detto fatto“, sta preparando il suo imminente ritorno alla guida di un format nuovo di zecca. Lui, invece, laureato in ingegneria gestionale con specializzazione in finanza, è amministratore delegato delle società Belvedere Angelico e della Why The Best Hotels ed è stato inserito nell’ambita classifica dei “100 Number One – L’Italia dei giovani leader del futuro” dall’autorevole Forbes.

A pubblicare il primo scatto ufficiale della coppia è stata la stessa Morise sui social-network, limitandosi ad aggiungere al post un sole. Un simbolo che, secondo i numerosissimi fan della poliedrica showgirl di origini calabresi, che di recente si è trasferita da Roma a Milano, racchiuderebbe la ritrovata e meritata serenità nella sfera privata, della quale, da sempre si è sempre mostrata particolarmente riservata.