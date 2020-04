Da venerdì 8 maggio sarà in rotazione radiofonica, negli store e sulle piattaforme digitali QUATTRO MURA SESSIONS, il nuovo ep acustico di Riky Anelli (Mpc Records/Discology) registrato interamente da casa.

“Dedico questo Ep a medici e infermieri, operatori dei servizi pubblici, a chiunque abbia perso una persona cara, in modo particolare a chi affronta la quarantena in totale solitudine” dichiara il cantautore Anelli, che stava ultimando le registrazioni del suo nuovo album proprio quando sono cominciate le misure restrittive imposte dai provvedimenti del Governo.

“L’emergenza covid-19 ha colpito anche il nostro operato. Lavoro a Musica Per Il Cervello, uno studio di registrazione che ho costruito con il mio socio Francesco Matano e faccio il produttore e arrangiatore per Mpc records un’autentica indie label. Oltre al mio percorso stiamo seguendo giovani artisti come Bucaneve e affermate icone come Massimo Priviero” commenta Riky Anelli, che aggiunge: “Ci siamo trovati nella condizione di dover chiudere, smontando pezzi di studio e assemblandoli nel miglior modo possibile nelle nostre rispettive abitazioni. E’ stata di Valerio Baggio, nostro collaboratore e co-produttore, l’idea di ottimizzare la condizione di quarantena per portare, in qualche modo, calore e dare conforto a chi stava attendendo il mio nuovo lavoro”.

“QUATTRO MURA SESSIONS è un ep acustico, di quattro brani, registrati a casa mia” prosegue Riky Anelli “Il primo singolo estratto si intitola “Le mie braccia”, brano non scritto appositamente ma che calza tristemente a pennello. In attesa della pubblicazione il prossimo 8 maggio su tutte le piattaforme digitali, presenterò un brano a settimana in diretta dalle mie pagine Facebook il venerdì dalle 18,30 e dalla mia pagina Instagram il sabato alle 19.00″.

