Buon Compleanno Ugo Autuori! Il suo “Red Carpet del Cuore” incendia la Capitale: pioggia di vip per la settima edizione

Grande successo per la VII edizione del “Red carpet del Cuore – Premio Eccellenza del Cuore”, kermesse realizzata ogni anno dal promoter Ugo Autuori in occasione del suo compleanno.

Se nelle passate edizioni l’iniziativa ha avuto come splendida cornice la suggestiva Napoli, quest’anno per la settima edizione il suo patron ha scelto di sbarcare nella Capitale – precisamente al Teatro Centrale – organizzando una splendida serata, tenutasi la scorsa domenica, che ha visto la partecipazione di tanti amici e personaggi del piccolo e grande schermo.

Ugo Autuori e Beppe Convertini

Vittoriana Abate con il marito, l’On. Simone Billi

Anche quest’anno il punto cardine dell’iniziativa è stato “nessun regalo, per regalare un sorriso”: Autuori, infatti, ha deciso di dedicare i proventi dei suoi regali di compleanno all’associazione Sorridi KONOU KONOU Africa Onlus che opera ogni anno in Africa attraverso l’operato di medici chirurghi volontari.

Emanuela Tittocchia

Giuseppe Di Tommaso e Mauro Dell’Aquila

A rappresentare l’associazione il Dott. Vincenzo Tammaro, premiato con il riconoscimento “Eccellenza del Cuore“, scultura realizzata ogni anno dal Maestro Domenico Sepe. Nel corso della serata sono stati premiati anche Beppe Convertini – conduttore molto amato di Rai1 e amico di Autuori – e la consulente d’immagine Roberta Proietti, impegnata in questo ultimo periodo alla realizzazione di un progetto legato all’infanzia e alla percezione del gusto e stile sin dall’adolescenza .

Il red carpet ha visto sfilare Emanuela Tittocchia, Maria Grazia Nazzari, Elena Ballerini, Nicola Timpone, Vittoriana Abate e il marito On. Simone Billi, Gianluca Timpone, Giuseppe Di Tommaso, Graziano Scarabicchi, Giulia Ragazzini, Domenico Contessa, Andressa Barel, Melissa Martinez, la Miss Mamma Valentina Nicoletti, Svetlana Napule, l’attrice teatrale Eleonora Manara, Salvatore Izzo della Best Color, Roberto Di Giacomo, Patrizia Trapani e Ilaria Marca della Deimar, Mauro Dell’Aquila e Gianni Chirichella che hanno curato il look di alcune ospiti. Il momento musicale ha visto esibirsi sul palco il duo Mario Liti e Francesca Orsini dei Red Devils, il tenore Giuseppe Gambi, il cantante Gennaro De Crescenzo e la violinista Daniele Trionfante.

Tra i momenti più emozionanti della serata sono stati la collezione futuristica della stilista Karen Surfaro, Aiugul Dusheva e Elektra Panaro e il suo gruppo di animazione con uno show che ha aperto chiuso la serata.