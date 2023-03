“Rebuilding Ukraine. Art, Music and Passion”, il lancio ufficiale del progetto con Vira Lytovchenko

Con l’arrivo a Milano la sera del 10 marzo di Vira Lytovchenko, la violinista diventata un simbolo della resilienza Ucraina pubblicando sul web i video mentre, chiusa in un seminterrato durante i bombardamenti russi, suona il suo violino per gli altri residenti di Kharkiv, è partito ufficialmente il progetto europeo “Rebuilding Ukraine. Art, Music and Passion”.

Ideato da 4Elements AssociAction – no profit che si riconosce negli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dichiarati dalle Nazioni Unite – l’iniziativa mira a sostenere il patrimonio artistico e culturale dell’Ucraina come bene fondamentale di un Paese.

Vira Lytovchenko si è fatta portavoce del progetto europeo intraprendendo un viaggio straordinario di 3700 km, raccontato nel docufilm presentato in anteprima esclusiva nel corso della serata, “Vira: Art, Music & Passion” di Marcella Mitaritonna con protagonisti Vira e il suo violino, veri e propri Ambasciatori internazionali per la pace. Partito da Kharkiv, il viaggio di Vira – arricchito da concerti unici e incontri umani emozionanti ma a volte anche drammatici – ha toccato le principali capitali europee culla della musica – Varsavia, Berlino, Vienna, Praga, Budapest e Udine – per poi terminare a Milano, nel cuore del patrimonio artistico europeo.

“4Elements è una associazione no profit che nasce neanche un anno fa con l’obiettivo di realizzare iniziative in grado di rispondere alle call to action globali. L’anima di 4Elements è composta da un gruppo di professionisti che arrivano da esperienze diverse nel mondo del lavoro ma con un obiettivo comune” ha commentato Daniela Ropolo, Presidente di 4Elements AssociAction, aggiungendo: “Uno dei principali progetti internazionali di 4Elements è proprio Rebuilding Ukraine: art, music and passion. Un’idea nata pochi giorni dopo l’inizio del conflitto, quando abbiamo appreso dalla stampa che una violinista ucraina aveva deciso di non lasciare il suo paese ma bensì di dare il suo contributo nel miglior modo a lei possibile: suonando. Questo video ha fatto il giro del mondo e da queste immagini ci siamo resi conto di quanto l’arte, la musica e la passione siano fondamentali per l’unicità di un paese e per la sua rinascita”.

“Stiamo cominciando a distribuire il teaser di “Vira: Art, Music & Passion” in molti paesi d’Europa. Tutti i ricavi andranno al progetto che sarà presentato fuori concorso in molti Festival” ha dichiarato Daniele Petirro, produttore di Showlab che ha creduto fortemente in questo progetto.

In occasione dell’arrivo di Vira a Milano, la sera del 10 marzo si è tenuta una cena di gala presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci per il lancio ufficiale del progetto “Rebuilding Ukraine. Art, Music and Passion”, nel corso della quale sono stati raccolti fondi per il college musicale di Kharkiv, un’istituzione nel paese, che nasce nel 1883 e oltre ad aver dato i natali a grandi artisti è rinomato per il suo metodo d’insegnamento.

Tra gli ospiti della serata – aperta da un saluto del Sindaco di Milano, Beppe Sala – il console ucraino Andrii Kartzysh, la console inglese Serena Corti e tanti esponenti del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dell’informazione. La cena di gala è stata suggellata da un suggestivo concerto con protagonisti Vira Lytovchenko e Paolo Forte.

Il progetto europeo “Rebuilding Ukraine. Art, Music and Passion” – ideato da 4Elements AssociAction e prodotto da Showlab – è patrocinato dal Comune di Milano, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalle Ambasciate britannica e ucraina in Italia.

Per informazioni: www.rebuildingukraine.art