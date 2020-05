Random: online il video di MARIONETTE ft. Carl Brave

Da oggi, sabato 2 maggio, è online il video di MARIONETTE ft. Carl Brave (My Own Family & Visory Records, licenza esclusiva Believe), il nuovo singolo di Random, giovane artista con milioni di ascolti su Spotify, cantautore della generazione Z.

Nel videoclip l’universo di Random viene animato e l’artista insieme al collega e amico Carl Brave vengono trasformati in vere e proprie marionette! All’interno del video sono stati inseriti anche alcuni fan di Random, o meglio i loro alter-ego animati, che hanno partecipato al contest lanciato dall’artista sui propri social, premiati per aver realizzato le stories più creative e divertenti!

Il video diMARIONETTE ft. Carl Brave è stato realizzato da Amedeo Tappari e prodotto da Richveel.

Le MARIONETTE cantate da Random, schiave di una relazione tossica, fanno di tutto pur di non perdere la persona amata, inconsapevoli che sia proprio lei il loro burattinaio. MARIONETTE ft. Carl Brave è un brano scritto dallo stesso Random con Carl Brave, composto da Samuel Balice, Andrea Passaretti, Daniele Vantaggio e prodotto da Zenit.

Random sarà uno dei protagonisti di “AMICI SPECIALI – con Tim insieme per l’Italia”, una versione speciale del programma di Maria De Filippi ripensata in chiave solidale per l’emergenza coronavirus. Il programma sarà una maratona di quattro puntate, in onda in diretta da maggio, destinata a mettere in palio premi anti-Covid.

Il nuovo singolo, che arriva dopo il successo dei singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Scusa a a a”, ha raggiunto un milione di stream in meno di un mese, si è fatto spazio in numerose playlist su tutte le piattaforme streaming, tra cui la “New Music Friday”, “Italia In Alta Rotazione”, “Graffiti Pop” di Spotify. Con “Marionette” l’artista ha conquistato anche le cover di importanti playlist, tra cui “Pop Virale” su Spotify, “Urban” su Tim Music, “Esplosione Urban” su Amazon Music e “Pop Italiano” su Tidal.

Ad oggi l’artista conta oltre 25 milioni di visualizzazioni su Youtube e circa 100 milioni di stream su Spotify.

Guarda MARIONETTE di Random ft Carl Brave:

Loading...