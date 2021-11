Il Natale di RaiPlay: una super offerta dedicata a tutta la famiglia

Cinque esclusive, dieci anteprime e novità, cinquanta film e corti e moltissimi cartoni. Il tutto unito alla magia del Natale. Anche quest’anno l’offerta Strenne di RaiPlay donerà a grandi e piccini emozioni, avventure, storie di amicizia e comicità per trascorrere un Natale davvero unico.

Per tutto il mese di dicembre RaiPlay Bambini regalerà ai suoi giovani amici una sorpresa speciale: serie in anteprima o in esclusiva, film in prima visione e corti natalizi proprio delle serie più amate.

La homepage della piattaforma si aprirà con un lancio in testata, sempre diverso, che indirizzerà alla “sorpresa del giorno”.

Ogni sorpresa andrà a comporre la fascia “I regali di RaiPlay”, per un vero e proprio calendario con il bouquet di titoli selezionati. Si parte il primo dicembre con l’esclusiva RaiPlay Pickwik Pack, con protagonisti i quattro adorabili cuccioli la cui missione è consegnare pacchi misteriosi agli abitanti della loro città, per proseguire con le avventure natalizie degli altri beniamini dei più piccoli: Bing, impegnato a realizzare i regali da far trovare sotto l’albero, Peppa Pig, che trascorrerà un Natale diverso su spiagge australiane, Pimpa e le sue storie natalizie, Masha & Orso, che festeggia i suoi dieci anni nei canali Rai proponendo la collezione intera e un’anteprima. E a proposito di anteprime esclusive non potevano mancare: L’Acchiappagiochi e Leggende sotto il mare, e poi Pocoyo’s Nursery Rhyme, Jungle’s Books Safari, Mumfie Elephant. E ancoraSol, Pip and Posy e Il meraviglioso mondo di Richard Scarry.

Tra i film per i bambini Biancaneve Mirror Mirror e Pinocchio di Matteo Garrone, in prima visione.

Ma non è finita qui! Altri titoli di celebri pellicole arricchiranno infatti la sezione “Un Natale da Favola”: lungometraggi e cortometraggi, perfetti per passare qualche ora spensierata in compagnia di tutta la famiglia. Tra questi Harold e il nonno inventore, La chiocciolina e la balena, L’odissea di Shooom, la trilogia de La regina delle nevi, Mune – Il guardiano della luna.

Ma il Natale non è solo dei più piccoli: anche i più grandi amano emozionarsi, sognare e vivere avventure attraverso i loro beniamini. Ed ecco che con le Strenne di RaiPlay Teen anche i ragazzi potranno trascorrere il periodo natalizio con le serie più amate: in anteprima esclusiva i 26 episodi della terza stagione di Cercami a Parigi, in esclusiva la seconda stagione di Stalk, le 3 stagioni della nota serie Alex & Co, le fortunate serie Marta&Eva e la Compagnia del Cigno, la nuova serie comedy conprotagonisti quattro super ragazzini Halloweirde la serie Buck, la prima stagione della serieLucas Etc.; le serie original Nudes e Lo straordinario mondo di Zoey. E la lista si allunga con la serie Un professore di cui è protagonista Alessandro Gassman; i film Valerian e la città dei mille pianeti basato sul fumetto fantascientifico “Valerian et Laurelin”;Mio fratello rincorre i dinosauri, HugoCabret, La Bussola d’Oro, E vissero felici econtenti, L’illusionista e L’inventore di Giochi. E ancora La profezia dell’Armadillo, Sette minuti dopo la mezzanotte, Viaggio alcentro della Terra 3D. Naturalmente nel Natale di RaiPlay non poteva non esserci la nuovaedizione del Collegio e molti altri prodotti che contribuiranno a rendere le feste ancora più magiche.

Non mancate l’appuntamento! Sogni, risate ed avventure a portata di click!