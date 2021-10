RaiPlay, da domani in esclusiva “From The Pale Blue Dot – Il puntino azzurro”

“Dove credi che accadano le cose, se non nel futuro?” Cosi Philip Dick iniziava uno dei suoi romanzi visionari di fantascienza. Ed è proprio nel futuro, e ai confini dell’Universo, che vuole condurre i giovani telespettatori “From The Pale Blue Dot – Il puntino azzurro”, disponibile in anteprima esclusiva da venerdì 8 ottobre su RaiPlay e da mercoledì 20 ottobre, tutti i giorni, alle ore 16.30 su Rai Gulp.

Nelle dodici puntate Linda Raimondo, giovane studentessa di fisica, che racconta la scienza sui social, porterà il pubblico in luoghi lontanissimi, oltre le frontiere dello spazio che da sempre l’uomo sogna di raggiungere e oltrepassare.

L’esplorazione comincerà all’interno del sistema solare, per seguire la “vita” della sonda che arriverà su Marte, dalla sua progettazione al suo lancio. Immagini spettacolari tratte dagli archivi della Nasa e dell’Esa, ricostruzioni in 3D originate dai progetti CAD di Nasa ed Esa, ospiti speciali e la “pillola” dedicata alla tecnologia di Massimo Temporelli renderanno il programma il modo più divertente per imparare, comprendere quello che è accaduto negli ultimi millenni al nostro Universo, come poter preservare la Terra, a oggi l’unico pianeta a poter ospitare la vita nella forma che meglio conosciamo, e come “costruire” il nostro futuro. Un agile compendio che raccoglie, in questo anno molto complesso, la sfida di poter fare didattica con mezzi “non convenzionali”.

Al fianco di Linda Raimondo, conosciuta dai giovanissimi utenti di Instagram come @astro_linda, oltre ai numerosi ospiti, ci sarà Massimo Temporelli, divulgatore della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione.

“From the Pale Blue Dot – Il Puntino Azzurro” è una produzione KR1 in collaborazione con Rai Ragazzi.