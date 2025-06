Su RaiPlay “Cartoons on the Bay – Pop and Tech”: il documentario che racconta il futuro dell’animazione attraverso eccellenze internazionali

Si è conclusa, da qualche giorno, l’ultima edizione di Cartoons On The Bay, il Festival internazionale dell’animazione, transmedia e media art, promosso da Rai e organizzato da RaiCom a Pescara.

Sulla piattaforma di RaiPlay, a proposito della sempre più seguita manifestazione, sono disponibili numerosi speciali. Tra questi, per l’elevata qualità del prodotto, oltre che per conduzione, scrittura e contenuti di ottimo livello, spicca “Cartoons on the Bay – Pop and Tech”, un documentario capitanato da Livio Beshir, scritto dall’autore Tommaso Martinelli e diretto da Marina Polla de Luca.

Al centro del documentario, una lunga quanto interessante intervista a Roberto Genovesi, direttore artistico dal 2009 fino al 2025 di Cartoons On The Bay nonché attuale direttore di RaiKids. All’interno del documentario, inoltre, ampio spazio è stato riservato a eccellenze del settore del calibro di John Musker, Juanjo Guarnido, Sio, Tommy Andreasen, Cerim Manovi, Amy Ash, Stefano Bessoni, Leslie Iwerks e Sergio Pablos.

Di seguito, il link per poter visionare il documentario: https://www.raiplay.it/video/2025/05/cartoons-on-the-bay-pop-and-tech-4da69534-b359-4a63-93e6-16f28c58c5ca.html