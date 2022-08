Rai2, Savino Zaba sbarca in seconda serata con ”Leggerissima estate”

Un programma all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, per festeggiare l’estate attraverso le sue canzoni di ieri e di oggi, con i beniamini più amati dal pubblico, tra ricordi, emozioni e dove non mancheranno travolgenti momenti di ballo. S’intitola “Leggerissima estate”, la trasmissione che segna l’approdo di Savino Zaba su Rai2, in onda il 12 e il 19 agosto in seconda serata.

Zaba, che contemporaneamente proseguirà il suo impegno legato a “Dalla A alla Zaba”, in onda il sabato e la domenica mattina su Rai1 all’interno di “Weekly”, farà da gran cerimoniere alle star ospiti delle due puntate.

Gigi Finizio, Valeria Marini, Paolo Vallesi, i Neacò, Gary Low, Il Giardino dei Semplici, Gianfranco Lacchi, Diego Moreno, Anna Caputo e Antonio Ottaiano saranno tra gli ospiti della prima puntata. Nella seconda, invece, sono attesi Simona Bencini, Francesco Baccini e Nino Buonocore, accompagnati dai loro “tormentoni” e da tutto quanto fa estate in un contagioso clima di allegria, che sarà alimentato – nel corso di tutte e due le serate – dalle incursioni dell’esilarante duo comico di Pablo e Pedro.

“A Leggerissima Estate sarà bello incontrare tanti amici e divertirmi con loro – racconta Savino, che aggiunge: “È un’estate frizzante per me, a metà tra lavoro e vacanze, proprio come l’ho sempre desiderata io. E spero che il meglio debba ancora arrivare“.