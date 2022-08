Rai1, “Azzurro. Storie di mare”: Ischia protagonista della terza puntata

Continua a gonfie vele il viaggio di “Azzurro. Storie di mare”, capitanato da Beppe Convertini, alla scoperta delle più belle coste italiane, raccogliendo le testimonianze di persone che ci trasmetteranno la loro passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo.

Al centro della terza puntata – in onda domenica 7 agosto, alle ore 9:40 su Rai1 – Ischia, la maggiore delle isole flegree, vero e proprio scrigno di storia. Tra le incantevoli isole che chiudono a cerchio il golfo di Napoli, Ischia non è soltanto la più grande ma è anche la più varia per le tante e continue scoperte che riserva a chi è veramente intenzionato a conoscerla a fondo.

Denis Trani, cantore e guida ambientale AIGAE, e Beppe Convertini

Tra gli ospiti che si racconteranno a cuore aperto a Beppe Convertini: il cantautore Sal Da Vinci e gli attori Lucianna De Falco e Maurizio Aiello. In ogni puntata del programma, Beppe Convertini è accompagnato da Marco Faimali, direttore IAS-CNR.

Beppe Convertini e Sal Da Vinci

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Beppe Convertini, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli. A firmare la regia è Daniele Carminati. La produzione di “Azzurro. Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.