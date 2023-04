Radio Cusano Campus: a Radio Bomboclat questa sera ospiti i Colle der Fomento e Serpe in Seno

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 26 aprile, dalle 19 alle 21 sulle frequenze di Radio Cusano Campus, con Radio Bomboclat il programma condotto dallo storico gruppo rap italiano Cor Veleno.

Come ogni mercoledì i Cor Veleno daranno voce ad altre importanti figure del panorama musicale contemporaneo attraverso la loro voce in un dibattito live dove potrete conoscere da vicino cantanti e band oggi di notevole spicco in Italia.

Ospiti di questa sera, la formazione rap romana Colle der Fomento – che recentemente ha pubblicato la prima biografia ufficiale “Colle der Fomento. Solo amore” – e la band Serpe in Seno, reduce dal grande successo del loro ultimo album “Trentatré“, frutto di quasi tre anni di lavoro.

