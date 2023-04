Radio Cusano Campus: a Radio Bomboclat questa sera ospiti i Romanderground e Hyst

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 19 aprile, dalle 19 alle 21 sulle frequenze di Radio Cusano Campus, con Radio Bomboclat il programma condotto dalla band romana Cor Veleno.

Come ogni mercoledì i Cor Veleno – gruppo musicale italiano – daranno voce ad altre importanti figure del panorama musicale contemporaneo attraverso la loro voce in un dibattito live dove potrete conoscere da vicino cantanti e band oggi di notevole spicco in Italia.

HYST

Ospiti di questa sera, la formazione rap capitolina Romanderground – che dopo cinque anni di assenza è tornata sulla scena con il nuovo album “Palingenesi” – e l’attore e rapper Taiyo Yamanouchi, noto anche con lo pseudonimo di Hyst, che presenterà il suo nuovo singolo “La ballata de li mortacci” che lo vede nella doppia veste di autore/interprete e producer.

