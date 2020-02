RACCONTO D’AMORE: grande successo per la prima dello spettacolo di Angela Prudenzi

Grande successo per la prima nazionale del commovente e divertente “Racconto d’amore”, un originale percorso poetico e letterario a cura di Angela Prudenzi che ha visto per la prima volta sul palco insieme Pino Calabrese e Claudia Conte. Il debutto tra risate e occhi lucidi è avvenuto lo scorso 15 febbraio presso la sala Agis/Anec alla presenza di imprenditori, manager e personalità del mondo dello spettacolo accorsi per godere di un sabato sera diverso all’insegna dell’arte e della cultura.

Applausi scroscianti e standing ovation alla fine per l’elegante e versatile coppia di attori, che hanno saputo trascinare il pubblico in un racconto sentimentale che ricostruisce alcune delle tante facce di questo complesso e intramontabile sentimento che chiamiamo amore. Questo, infatti, è un compagno che prima o poi bussa alla porta di tutti almeno una volta nella vita ed è per questo che tanti potranno riconoscersi nello spettacolo. Per risolvere il mistero i due attori si sono avvalsi dell’aiuto di poeti, scrittori e artisti come Shakespeare, Tolstoj, Dorothy Parker, Keats, Catullo, Alda Merini.

Uno spettacolo fatto anche di canzoni e musica e con l’arrangiamento musicale della blues-woman Francesca De Fazi. L’evento è stato organizzato da Andrea Petrangeli e Paride Aveani.

Loading...