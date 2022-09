Quadri per la casa: dall’arte moderna alle regole d’oro da seguire

«Può sembrare un’operazione semplice, ma scegliere i quadri per la casa cela diverse insidie. I consigli utili per sciogliere i dubbi e trovare i quadri perfetti per voi.

Inutile negarlo: una casa senza quadri appare spoglia, quasi senza un’anima, perché i quadri, quasi come nessun altro complemento d’arredo, donano un tocco di calore e di personalità all’intero appartamento. Eppure scegliere i quadri per la casa non è affatto un’operazione banale: dalla scelta dello stile all’equilibrio con il resto del mobilio ci sono tantissimi aspetti da valutare, rendendo tutto ciò un aspetto di primaria importanza. Tanto per fare un esempio pensate alle diverse forme e alle dimensioni: così come i quadri tondi non si legano bene con tutti gli ambienti lo stesso vale per quadri più o meno grandi. Attenzione poi alla posizione scelta, senza dimenticare che i quadri in un certo senso parlano per noi, esprimendo sensazioni, carattere e personalità.

Ovviamente, a meno che non siate un curatore d’arte o un artista, è chiaro come scegliere un quadro possa rivelarsi ancor più complicato, non fosse altro per i tantissimi stili pittorici e artistici presenti sul mercato. Eppure, nonostante la preoccupazione per la scelta in questo mare magnum di bellezza, potrete comunque trovare la soluzione giusta, a patto che seguiate qualche semplice regola e alcuni piccoli consigli. A questo proposito, soprattutto se avete sempre sognato di avere in casa quadri moderni astratti in grado di dare un quid in più al vostro arredamento, vi consigliamo di farvi un giro su Galleria Raffello, la meta perfetta per gli amanti dell’arte. Comodamente da casa, infatti, potrete viaggiare nel mondo dell’arte, visitare alcune mostre e scoprire le novità più affascinanti del mercato italiano e internazionale, senza dimenticare i grandi maestri del ’900. Non solo: da opere uniche ad autentici oggetti d’arte, su Galleria Raffaello sarete completamente immersi dall’arte, potendo portare la “bellezza” direttamente a casa vostra.

1) Si parte dal “progetto”

Come anticipato gli stili e i soggetti a disposizione sono moltissimi, quindi prima di acquistare un quadro iniziate dal pensare a tutti gli aspetti meno artistici e più pratici. Per iniziare, ad esempio, è necessario capire quanto è grande lo spazio da occupare sulla parete. A questo proposito valutate bene se inserire un singolo quadro di grandi dimensioni o se optare pr pezzi più piccoli, in grado di ricreare l’effetto visivo di una galleria d’arte. Altro aspetto da non sottovalutare riguarda il budget: opere originali di artisti riconosciuti, soprattutto se di grandi dimensioni, possono avere un costo piuttosto elevato, quindi come sempre occhio al portafogli! Ad ogni modo le alternative sono davvero moltissime, e una volta scelto lo stile che meglio si adatta alla vostra abitazione trovare il pezzo giusto sarà un pizzico più semplice.

2) Opere uniche per una casa “unica”

Ovviamente la scelta del quadro deve tenere conto dei colori e dello stile della casa, senza dimenticare la cornice, di cui comunque parleremo più tardi. Tornando allo stile qualche linea guida c’è: una casa in stile urban, ad esempio, si sposa meglio con la pop art, cubismo ed espressionismo, mentre per una casa in stile moderno la soluzione migliore potrebbe essere un quadro impressionista. Discorso analogo per quel che riguarda i soggetti: mescolare gli scorci di paesaggi con nature morte o scene di caccia potrebbe creare poco equilibrio, finendo per rovinare tutto lo stile d’arredamento. La soluzione perfetta, quindi, potrebbero rappresentarla i quadri moderni astratti di Galleria Raffaello, opere uniche che illustrano le tendenze più significative del panorama artistico contemporaneo. Qui troverete artisti, tecniche e stili in grado di assecondare i gusti e le preferenze di grandi collezionisti e non solo. Una vera e propria galleria in cui esplorare progetti artistici esclusivi, nella quale trovare il quadro perfetto per voi, per la vostra collezione e, perché no, per la vostra casa.

3) Quadri per la casa: ad ogni camera il suo

Come in anticipato in precedenza i quadri hanno un fortissimo potere comunicativo: le immagini, i soggetti scelti e i colori parlano al posto nostro e sono in grado di regalare una particolare atmosfera a tutto l’ambiente, che sia eleganza o altre sfumature del nostro carattere. A questo proposito per ogni stanza potreste voler comunicare qualcosa di diverso: serenità per la camera da letto oppure energia per il soggiorno, senza sottovalutare l’importanza dei colori, che in base alla tonalità potranno fornire dinamismo o tranquillità. Discorso analogo per quel che concerne le linee: se le ritenete fondamentali per l’uniformità dell’arredamento fate attenzione anche alle vostre opere d’arte. Per mobili caratterizzati da linee sinuose e morbide, ad esempio, potreste optare per quadri dalle pennellate ampie e che si rivelino fluide sulle tele. Al contrario, se per la vostra casa avete preferite uno stile d’arredamento più industriale (con linee decise e molto lineari), il compromesso migliore lo rappresentano quadri per la casa dal tratto più nitido e geometrico. Ovviamente, nel caso in cui vi piaccia, potreste decidere di creare volontariamente un contrasto tra i diversi elementi, ma anche in questo caso fate attenzione a non alterare in maniera eccessivo l’equilibrio dei diversi ambienti.

4) Cornici e altri piccoli dettagli

Se avete trovato i quadri perfetti per voi sarete a buon punto, ma guai a pensare di aver completato l’opera. La scelta della cornice, infatti, richiede attenzione e gusto, anche perché la cornice può avere un impatto enorme sull’ambiente in cui sarà posizionata, donando un effetto decorativo di primaria importanza. Aspetto decisamente significativo riguarda la scelta dei materiali, di fatto un vero e proprio trait d’union per la giusta armonia tra il quadro e il resto dell’arredamento. Per fare qualche esempio le cornici naturali si abbinano alla perfezione con mobili in legno, mentre cornici dorate o argentate potrebbero donare un tocco vintage alla vostra abitazione, sposandosi alla perfezione con uno stile più moderno. Infine fate attenzione all’installazione sui muri: se pensate che il necessario si riduca in un paio di chiodi e in un martello potrebbe trovarsi davanti spiacevoli situazioni. In alcuni frangenti, in effetti, potrete avere la necessità di tasselli, mentre in altri casi può bastare una striscia adesiva o i bulloni a molla. Per concludere non dimenticate la livella (i quadri storti sono un colpo in un occhio) e un metro, perché se è vero che non esite uno standard riconosciuto per l’altezza, è possibile comunque affermare che i quadri vanno posti generalmente a 1,5 / 1,7 metri dal pavimento… Facile no?