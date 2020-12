‘Puffins’: la web serie con Johnny Depp al primo posto su Apple TV Italia

La web serie ‘Puffins’, prodotta da Iervolino Entertainment, ha scalato le classifiche di Apple Tv Italia, classificandosi alla prima posizione e come ‘Top Title della settimana’. ‘Puffins’ ha come protagonista Johnny Depp, che presta la sua voce per il personaggio Johnny Puff ed composta da 250 episodi da 5 minuti. La produzione di short-content, principalmente rivolti allo streaming e al mobile, è per Iervolino Entertainment una nuova linea di business sulla quale saranno concentrate grandi risorse.

Iervolino Entertainment è una società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana,

Le prime due collection sono disponibili su Apple TV e Amazon Prime .

‘Puffins’ è lo spin-off del film d’animazione ‘Arctic – Un’avventura glaciale’. In USA il film, uscito nelle sale lo scorso anno con il titolo ‘Arctic Dogs’, è attualmente al terzo posto tra i titoli più visti su Netflix US.

‘Puffins’ segue le avventure di un gruppo di simpatici uccellini, aiutanti dello scaltro tricheco Otto. I protagonisti principali della serie sono cinque: Johnny Puff, Tic e Tac, Didi e Pie, che abitano con la loro tribù di Puffin nella vasta e tecnologica Tana di Otto (abile ingegnere e collezionista inveterato). Le storie spaziano da audaci missioni a situazioni legate ai piccoli problemi della vita quotidiana e affrontano in modo adatto ai più piccoli temi quali l’uguaglianza di genere, la lotta contro l’inquinamento e la protezione dell’ambiente. Argomenti importanti e universali che trovano un contesto ideale in cui poter essere trattati: la comunità dei Puffin e l’ambiente artico in cui si svolge la serie. Il tutto senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: intrattenere il pubblico con una successione di situazioni assurde e gag esilaranti.

Monika Bacardi, Johnny Depp e Andrea Iervolino

Andrea Iervolino, Presidente e Fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Johnny Depp, per la seconda volta coinvolto in un progetto di Iervolino Entertainment. Si tratta della prima partecipazione dell’attore a un prodotto short content, un progetto nuovo e avanguardista: un’ulteriore conferma per noi che investire in una tipologia di fruizione e di genere che guarda al futuro è la strada giusta. Siamo orgogliosi che una figura del calibro di Johnny Depp abbia creduto nel nostro progetto e ne faccia parte attivamente, condividendo con la produzione idee e spunti creativi che daranno sicuramente un valore aggiunto ai Puffins”.

La serie ‘Puffins’ vede il coinvolgimento di molti professionisti dell’animazione del panorama italiano: autori, registi, storyboardisti, animatori, autori delle grafiche, compositori, montatori. Questo può ulteriore prestigio al nostro Paese, che potrà accrescere il proprio know how di settore lavorando in maniera continuativa a serie animate Made in Italy, in formato short destinate al mercato globale.

Inoltre lo sviluppo del progetto è rafforzato e supportato dalla penetrazione di nuovi mercati: la Russia e l’Europa dell’Est che si aggiungono a quelli in cui Iervolino Entertainment è da sempre presente (USA, Canada, America Latina e Europa Occidentale), grazie alle recenti iniziative in industriali in corso di sviluppo nelle Repubblica Serba.