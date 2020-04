PROFILING: dal 5 aprile nuovi casi per Chloe Saint Laurent su Giallo

PROFILING, la serie crime francese campione d’ascolti su GIALLO (canale 38 del Digitale Terrestre) – che nell’ultima stagione ha toccato il record di 580.000 telespettatori – continua con dieci nuovi avvincenti episodi in prima tv da domani, 5 aprile, e ogni domenica alle ore 21:10.

Ci sono delitti che sembrano non avere un senso, ma la giovane criminologa Chloe Saint Laurent (Odille Vuillemin) impiega proprio quella che è la sua dote migliore per risolverli: il “sesto senso”. Dotata di una sensibilità eccezionale e di una capacità fuori dal comune, che le permette di leggere la mente degli assassini di cui è chiamata a provare la colpevolezza, Chloe collabora con la squadra investigativa guidata dall’affascinante detective Thomas Rocher (Philippe Bas) per risolvere i casi più intricati.

Dopo il colpo di scena che ha concluso la stagione precedente, Chloe prova a tornare a una vita normale. Oltre ad aver perso la custodia della figlia, le viene proibito di stare a contatto con il pubblico e viene quindi trasferita agli archivi del dipartimento. Nonostante questo, la criminologa continua a lavorare di nascosto alle indagini affidate alla sua squadra. Divisa tra i suoi tormenti personali e una continua ricerca di equilibrio, l’eccentrica Chloe affronta nuovi casi in una Parigi piena di fascino.

