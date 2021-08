Premio Capri Danza International 2021, tante le stelle sull’isola azzurra

La Certosa di San Giacomo è la meravigliosa cornice dove ogni anno si svolge il “Premio Capri Danza International”, uno degli eventi tersicorei più prestigiosi del panorama mondiale giunto oramai alla sua VIII edizione. Il Direttore artistico dell’evento Luigi Ferrone,insieme a Corona Paone, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Capri, è riuscito nel tempo a consolidare serate magiche di Gala ricche di danza, di musica e teatro, e dallo scorso anno, nel rispetto delle norme di sicurezza legate al coronavirus.

Accanto agli importanti eventi promossi dalla Regione Campania, il Capri Danza International si aggiunge come ben noto appuntamento italiano e si conferma nel grande panorama tersicoreo mondiale. Causa la pandemia del Covid-19 l’edizione di quest’anno del Premio Capri è stata rivista accogliendo le indicazioni pervenute sia dagli Enti competenti nazionali che regionali. È in tal senso, quindi, che la kermesse vedrà la premiazione dei danzatori nazionali e dei Premi alla Carriera, annullando, così come nelle precedenti edizioni, i riconoscimenti destinati alla critica, al giornalismo, alla fotografia ecc. Una riduzione del programma che accende nuovamente la luce su uno degli eventi internazionali che ha segnato e segnerà un appuntamento in nome di Tersicore.

A presentare il Gala di danza sarà l’eleganza e la bravura di Veronica Maya. I Premi saranno firmati dall’artista amalfitano Airone. Padrino di questa X edizione Enzo Paolo Turchi, celebre ballerino che ha accompagnato Raffaella Carrà negli anni più intensi della sua carriera. Premio alla carriera al coreografo internazionale Kristian Cellini. Premio alla divulgazione della danza a Federica e Maria Pia Mauro, direttrici della scuola di danza caprese “L’isola della danza”, per il loro impegno nell’insegnamento dell’arte di Tersicore. Premio al merito a Nicola Del Freo, ballerino e solista del Teatro della Scala, accompagnato dalla prima ballerina Virna Toppi; ancora dal teatro scaligero Martina Arduino e Marco Agostino che danzeranno un pas de deux tratto da Sylvia di Manuel Legris su musiche di Leo Delibes. Premio al merito anche al ballerino Michal Krcmar solista del Finnish National Ballet con l’assolo Les Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh su musiche di Jacques Brel.

Premio al merito anche al ballerino Amilcar Moret Gonzalez, famoso ballerino televisivo: con lui Alessandro Macario e Anbeta Toromani in un pas de trois dal titolo Preludes per la coreografia di Massimo Moricone. Premio al talento per Lorenzo Stingone mentre il Premio Silvio Oddi quest’anno andrà alla giovane promessa della danza Salvatore Esposito. Sul palcoscenico caprese, inoltre, la partecipazione Crown Ballet Company con Valeria Iacomino, Claudia Bevivino, Luisa Vallozzi, Sara Gison, Sara Borrelli, Irene De Rosa, Tommaso Palladino, Danilo Notaro, Flavio De Vargas, Pietro Valente, Giuseppe Aquila, Danilo Di Leo.

Tra gli ospiti presenti e già confermati, Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e danza, gia’ Premio Capri Danza International della V edizione e Direttore Artistico del World Dance Award e del Dance Open America: “Sono felicissimo di tornare a Capri in una serata magica che da sempre solo Luigi Ferrone e Corona Paone sanno realizzare al meglio. Un immenso orgoglio vedere Cellini, Arduino, Agostino e Krcmar tra i premiati con i quali ho un sodalizio artistico da diverso tempo”.

La ormai celebre compagnia andrà in scena con un omaggio al compositore argentino del tango nuevo Astor Piazzolla, per il centenario della sua nascita. La serata come sempre sarà piena di personalità del settore e delle istituzioni e che, gia da ora, prevede grande sold out.