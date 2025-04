Maria vive in una situazione familiare pessima. Incontra Arnoldo che la illude e la mette incinta. La ragazza troverà ospitalità presso una signora non vedente. Per timore di perdere il lavoro, partorisce in una cantina, affidando poi il bambino a una culla della vita.

VOTA

“POTREI CHIAMARMI ENEA“

Videomessaggio dell’autore e produttore Elio Esposito

SCHEDA

TITOLO POTREI CHIAMARMI ENEA DURATA 20’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA LUCIA VITA GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APOLLON PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO LIGURIA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA PAOLO SILINGARDI SOGGETTO ELIO ESPOSITO TEMATICA DEL CORTO DISABILITA’ – ABUSI – ABBANDONO DI MINORI