‘Port to Port’: su CiborTv il nuovo programma con Onofri e Miss Italia

Tre eccellenze italiane in un solo copione: quello di ‘Port to Port‘, il nuovo format televisivo che accende le telecamere sull’ambiente marittimo e portuale d’Italia.

Roberto Onofri, che da sempre promuove l’eccellenza del mondo portuario, condurrà un programma che ha come obbiettivo il racconto al pubblico di quelle che sono le peculiarità di questo settore. Al suo fianco Martina Sambucini, Miss Italia in carica, altra eccellenza tipica nostrana, che assieme a Onofri girerà per tutti i più importanti scali portuali dello Stivale alla ricerca di notizie e curiosità che appassioneranno i telespettatori. ‘Port to Port‘ andrà in onda su CiborTv, una eccellenza dei decoder televisivi, che permette agli italiani nel mondo di restare collegati con 300 diversi canali tra programmi inediti, on demand, streaming e altro.

Insomma un progetto unico, che si concentrerà nella sua prima puntata sui lidi di Sicilia: da Catania ad Augusta, per poi spostarsi in Puglia, in Campania, nel Lazio, in Liguria e così via. Un format, quello di ‘Port to Port‘, che non solo narrerà il fil rouge che unisce l’uomo al mare, ma che permetterà, attraverso interviste, testimonianze, tutorial e anche informazione, di comprendere meglio le leggi marittime, le storie di chi è nato in quel mondo e tutt’oggi ci opera e le figure istituzionali che lo governano.

Un viaggio emozionante, che punterà i riflettori anche sulla fauna del mare, sui pescatori e pescherecci, su quegli aneddoti che molto spesso sono solo frutto dell’inventiva dei cartoni animati, o dei film sulla nautica, ma che qui si riscontreranno con la realtà.

Sarà CibortTv, quindi, a trasmettere tutte le puntate di ‘Port to Port‘, permettendo quindi non solo al pubblico italiano, ma anche agli italiani nel mondo di poterlo apprezzare. Sulla scia delle blasonate Netflix, Amazon Prime Video, il decoder CiborTv permette di vedere, su qualsiasi televisore e in ogni angolo del mondo, i programmi dei propri canali e delle tv che ospita. Negli Stati Uniti, per esempio, è considerato dai nostri connazionali come uno strumento indispensabile al pari di un telecomando.

La data e l’ora di messa in onda di ‘Port to Port‘ ancora non è ancora ufficiale, a breve in una conferenza stampa in streaming con Roberto Onofri, Martina Sambucini e Giuseppe Sciacca (regista della trasmissione) saranno comunicati i dettagli. ‘Port to Port‘ è prodotto da Italian Television Network e patrocinato da Assoporti.