RaiPlay Sound, il nuovo podcast “Milano: memoria e futuro dei diritti”

Su RaiPlay Sound da oggi, venerdì 17 febbraio, è disponibile il podcast “Milano: memoria e futuro dei diritti”, un’audioguida in cinque tappe per visitare Milano sul filo rosso dei diritti umani.

Visitare o riscoprire la città attraverso il percorso tematico e inedito dei diritti umani, anche quelli violati, della pace e della solidarietà, valori che costellano moltissimi luoghi milanesi a testimonianza di quanto siano radicati tra i suoi abitanti.

Cinque podcast per raccontare piccole e grandi storie che accompagneranno l’ascoltatore alla scoperta di luoghi inaspettati e delle persone che li hanno animati. Ad alternarsi: il magistrato Armando Spataro ripercorre come si è arrivati a scoprire e condannare ventisei tra 007 e diplomatici statunitensi e cinque agenti segreti italiani, coinvolti nel rapimento di Abu Omar in via Guerzoni, di cui il 17 febbraio ricorre il ventesimo anniversario; Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo, nonché una delle sessantuno fondatrici di Radio Popolare, racconta la nascita e la storia della radio quale voce libera dell’informazione; Andrea Borgnino, responsabile RaiPlay Sound, ci riporta all’aprile 1945 quando dagli altoparlanti dell’Eiar di via Antonini (la Rai di allora) partirono le note dell’ inno di Mameli, l’annuncio della Liberazione e la notizia della fucilazione di Mussolini; lo storico Mattia Granata ricorda invece la parabola della Centrale del Latte di via Castelbrco baluardo del diritto al cibo sano; e la storica Cristina Cenedella racconta della Cucina per Malati Poveri di via Anfiteatro, luogo del diritto alle cure mediche in cui Alessandra Ravizza provava a curare i malati che non potevano permettersi le medicine con il brodo, la carne e un bicchierino di marsala.

“Milano: memoria e futuro dei diritti” è un progetto di public history, ideato e realizzato dalla Fondazione Diritti Umani ETS con il contributo del Comune di Milano, nell’ambito del progetto “Milano e Memoria” e di Fondazione AEM.

“Milano memoria e futuro dei diritti” è disponibile alla pagina www.raiplaysound.it e sull’app RaiPlay Sound