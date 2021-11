Plumcake di grano saraceno con gocce di cioccolato

Sono sempre alla ricerca di nuovi gusti e nuovi ingredienti da testare e sperimentare nei miei dolci. Da poco tempo, utilizzando dei biscotti a colazione, ho scoperto la farina integrale di grano saraceno: il suo sapore rustico e ricco mi ha subito conquistata!

Così, girovagando per il supermercato, ho trovato un pacchetto di farina integrale di grano saraceno e l‘ho subito acquistato, con l’intento di testare questo nuovo prodotto in qualche nuovo dolcetto. La farina integrale di grano saraceno è un prodotto particolarmente ricercato da chi segue regimi alimentari alternativi come i celiaci, dato che è una farina priva di glutine. Non solo ha un elevato contenuto vitaminico ma è anche ricca di fibre, proteine e minerali. Il suo sapore è molto particolare e intenso: in molti dolci, infatti, viene spesso miscelato ad altre farine per ottenere un gusto più delicato e gradevole, non ottenendo più un prodotto adatto per celiaci, in questo caso. I dolci preparati con questa farina non sono molto dolci – scusate il gioco di parole – per questo si sposano benissimo con confetture o creme, con cioccolato o frutta.

Il mio plumcake di grano saraceno e gocce di cioccolato è un dolce perfetto per la colazione o la merenda, e con i suoi ingredienti semplici e genuini lo rende adatto per tutta la famiglia. Come vedrete dagli ingredienti, in questo plumcake c’è poco zucchero ed è senza burro, ma l’olio e il latte donano al dolce la giusta morbidezza. È un dolce dal gusto rustico e goloso grazie alla presenza delle gocce di cioccolato, ed è soprattutto semplicissimo da preparare.

Ingredienti:

125 g di farina integrale di grano saraceno

125 g di farina 00

130 g di latte

80 g di zucchero

50 g di olio di semi di girasole

3 albumi a temperatura ambiente

mezza bustina di lievito per dolci

70 g di gocce di cioccolato

80 g di cioccolato fondente fuso per la decorazione







Imposta il forno, statico, a 170°C. In una planetaria o con un frullino elettrico, monta a neve gli albumi e mettili da parte. In una ciotola inserisci la farina integrale di grano saraceno, la farina 00 e il lievito per dolci, e setacciali per bene. Unisci anche lo zucchero e in un brik dosa il latte e l’olio e versali nella ciotola con gli ingredienti secchi. Mescola il tutto con un cucchiaio, otterrai un composto abbastanza compatto: non temere è normale. Ora, un po’ per volta aggiungi delicatamente gli albumi montati a neve, con l’aiuto di una spatola, dal basso verso l’alto. Per ultimo unisci le gocce di cioccolato: dai una leggera mescolata e inserisci il composto in uno stampo da plumcake 26x11cm, precedentemente imburrato e rivestito con carta forno.





Cuoci a 170°C per circa 30 min; prima di estrarre il dolce dal forno fai sempre la prova stecchino. Lascialo raffreddare su una griglia e cospargi la superficie con del cioccolato fondente fuso. È un tocco che impreziosisce e arricchisce di gusto il tuo plumcake. Si conserva per qualche giorno in un contenitore ermetico o sotto una campana di vetro.