“Monet”: il 15 aprile esce il nuovo singolo di Plug feat Lele Blade

Giovedì 15 aprile Plug, tra i rapper più promettenti della scena campana, esce su tutte le piattaforme digitali con “Monet” feat Lele Blade, di recente certificato disco d’oro con i singoli “Loco” e “Fuego”. Il brano sarà accompagnato da un videoclip in uscita venerdì 16 aprile, alle 14, su YouTube.

“Monet” è un brano rap, fresco e diretto, che racconta la caparbietà di un ragazzo che lotta per realizzare i sogni che sa di poter raggiungere, consapevole che anche se il percorso può essere difficile e non compreso da molti, il risultato finale sarà un opera d’arte sbalorditiva, come un quadro di Monet.

Ha solo 14 anni Plug, ma la musica è già una professione per lui, che da quando ne aveva nove suona il pianoforte e che lo scorso anno ha sostenuto l’esame di ammissione al liceo musicale Margherita di Savoia.

“Nelle mie canzoni ci sono racconti di vita vera – spiega Plug –. I pezzi che canto li scrivo io e non scrivo di cose che non ho vissuto. La maggiore energia mi arriva dalla strada. Amo Napoli e amo gli incontri con la gente. Ogni incontro è una storia e ha la forza di trasmettere emozioni“.

Con i suoi circa 20.000 followers su Instagram e circa mezzo milione di visualizzazione sul suo canale YouTube, dove c’è anche un video che ha superato il milione di visualizzazioni. “Monet” vanta altre collaborazioni importanti, oltre a quella di Lele Blade. La produzione è di Poison Beatz, il missaggio di D4F0ur, ovvero Massimo e Valerio Jovine, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito e il master è firmato Massimo D’Andra. Etichetta: Planet Records.