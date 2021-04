RaiPlay, dal 14 aprile torna “PlayMag”, il magazine dedicato allo spettacolo

A partire dal 14 aprile, ogni mercoledì, su RaiPlay torna l’appuntamento con “PlayMag”, il magazine dedicato allo spettacolo pensato prevalentemente per i millennials.

Nel corso delle 13 puntate verrà raccontato lo spettacolo in tutte le sue forme: cinema, serie tv e fiction italiana, musica, fotografia, teatro, moda e molto altro, con tanti ospiti ed interviste in esclusiva. A condurre la nuova stagione sarà sempre Livio Beshir, accompagnato in questa nuova edizione da Nicole Rossi (vincitrice di “Pechino Express” ed ex volto de “Il Collegio“), che sarà presente come inviata. A Nicole verrà infatti affidata la rubrica dedicata agli artisti esordienti e ai personaggi dello spettacolo (attori, registi, cantanti, artisti di strada, fotografi). Il magazine manterrà il suo tradizionale formato di 15/18 minuti, durante i quali saranno presentati 5-6 servizi per ogni puntata e un’intervista realizzata da Beshir ad un ospite in studio che racconterà i suoi nuovi progetti.

Tra gli ospiti della prima puntata troveremo i protagonisti della seconda stagione della serie di Rai1 “La compagnia del cigno”, il cantautore Fulminacci e ancora David Diavù, lo street artist intervistato da Nicole Rossi e, infine, Giorgio Barberio Corsetti con “Scienza e fantascienza dal Valle” suo nuovo progetto teatrale.