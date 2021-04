Dal 23 aprile sulla piattaforma RaiPlay torna “Play Digital”, il magazine dedicato al mondo del digitale condotto da Diletta Parlangeli.

Quale impatto hanno le nuove tecnologie sulle nostre vite? Le risposte a questo e molto altro le troveremo nel corso della seconda stagione, ricca di novità, composta da 13 puntate settimanali che si andrà ad affiancare alle altre produzioni originali di RaiPlay, ovvero “Play Mag” (LEGGI ANCHE: “RaiPlay, dal 14 aprile torna “PlayMag”, il magazine dedicato allo spettacolo”) e “Play Books”, dedicati rispettivamente allo spettacolo e al mondo della letteratura.

Al centro di “Play Digital” ci sarà l’innovazione a 360 gradi, analizzata sia attraverso servizi originali, sia attraverso testimonianze su cosa c’è dietro gli strumenti che utilizziamo ogni giorno. Tutto questo per capire quanto del futuro che ci viene raccontato, sia davvero a portata di mano. Ci saranno inoltre più idee per un futuro migliore e sostenibile, e meno fake news. In ogni puntata, infatti, verranno proposti approfondimenti che proveranno a smontare le bufale più virali che invadono i social network.

Nella prima puntata si parlerà della Cina e delle innovazioni che hanno rivoluzionato la quotidianità delle sue megalopoli. Inoltre verrà presentato un interessante viaggio alla scoperta del nuovo Airbnb italiano dello smartworking. Tra gli argomenti dei prossimi appuntamenti, invece, la tecnologia aerospaziale, le frontiere dell’intelligenza artificiale, la mobilità del futuro e l’innovazione nei settori più importanti del ‘Made in Italy’.

Numerose anche le rubriche inserite all’interno di ogni puntata, come quella dedicata ai personaggi che grazie alla tecnologia hanno cambiato le loro vite, o quella de “Il Popolo della Rete”, che ospiterà i filmati delle Teche Rai con le prime testimonianze dell’avvento in Italia delle tecnologie oggi più diffuse.