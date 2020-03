RELATIVO: dal 20 marzo in radio il nuovo brano di Pietro Napolano

Da venerdì 20 marzo sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download RELATIVO il nuovo singolo di Pietro Napolano, scritto dallo stesso Pietro con Piero Romitelli.

Una nuova avventura nel mondo della musica per Pietro Napolano, nel 2004 protagonista di Amici 4 e nel 2007 terzo classificato con il brano “Malinconiche sere” al Festival di Sanremo nella categoria “nuove proposte” con Piero Romitelli, con cui aveva fondato il duo Pquadro.

“RELATIVO è una canzone di natura pop, attuale e dalle sonorità moderne” commenta Napolano, che aggiunge: “Il testo, in cui tutti si possono rispecchiare, si rifà alla relatività della vita e della nostra contemporaneità. È un brano che in qualche modo invita a guardare al di là delle apparenze e a smettere di cercare in ogni cosa una verità assoluta, che non esiste ma piuttosto a trarre il meglio dal dono più bello, che abbiamo ricevuto la vita”.

Il videoclip, che sarà presto online, è diretto da Saraca e Blaukeimn e ha come protagonisti gli attori Clemente Oliva, Antonio Furiano, Attilio Vigoriti.

(photo credit Gaia Merolla)

